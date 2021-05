«Нашествие» на «Тамань»: 10 главных музыкальных фестивалей лета

Предстоящим летом возобновляют работу многие мероприятия, которые в 2020 году были отменены из-за пандемии коронавируса. В июне состоятся фолк-фестиваль «Вереск», мультиформатное мероприятие «Дикая Мята», а также ночь музыки разных жанров Ural Music Night. На июль запланированы крупные события — Park Live и «Нашествие», переместившееся из Тверской области в Московскую. В конце августа крымский Коктебель может привлечь поклонников джаза и рэпа. Об этих и других музыкальных фестивалях под открытым небом — в материале RT.

«Вереск»

(11—14 июня, Липецкая область)

Фольклорный фестиваль «Вереск» традиционно проходит на территории археологического парка «Аргамач» (село Аргамач-Пальна). В 2021 году участникам (более 20 исполнителей и коллективов) выделят три сцены. Ожидаются выступления таких групп, как «Сколот», «Тролль гнёт ель», «Калевала» и других фолк-исполнителей.

Помимо большого концерта, в рамках фестиваля запланирована этно-ночь с хореографическими номерами, стилизованные средневековые бои, конное шоу и другие события. 2021 год станет юбилейным для мероприятия, которое проводится в пятый раз.

«Дикая Мята»

(18—20 июня, Тульская область)

Во второй половине июня близ села Бунырёво в Тульской области состоится фестиваль «Дикая Мята». Среди участников преимущественно российские коллективы и исполнители (The Hatters, Кино, Иван Дорн, АИГЕЛ, «Дайте Танк (!)», АукцЫон, Alai Oli).

Также фестиваль планируют посетить грузинский коллектив Mgzavrebi, немецкая певица Элис Мёртон и некоторые другие зарубежные музыканты. Кроме того, на площадках «Дикой Мяты» состоятся ярмарки хендмейда, мастер-классы, показы и встречи в «Кинолектории».

Гости музыкального фестиваля «Дикая мята»

РИА Новости

© Максим Блинов

Ural Music Night

(25 июня, Екатеринбург)

В ночь с 25 на 26 июня в центральной части Екатеринбурга соберутся музыканты разных направлений. В парках, на площадях, в кафе, музеях, на крышах высотных зданий разместятся 100 сцен, с которых будут звучать джаз, рок, классика, фолк, электронная музыка и многое другое.

Хедлайнером фестиваля, который встретит рассвет вместе с жителями и гостями города в рамках акции «Светает», назначен Леонид Агутин. Уже известно, что музыкант исполнит песню «Луч солнца золотого».

«Доброфест»

(1—4 июля, Ярославская область)

Фестиваль альтернативной музыки «Доброфест» пройдёт неподалёку от Ярославля на территории аэродрома Левцово. На трёх площадках разместятся 90 групп из 40 регионов России и зарубежья.

Среди российских исполнителей — коллективы «НАИВ», «СЛОТ», «Йорш», «Тараканы!», «Операция Пластилин». Также в числе выступающих заявлены немецкое трио OOMPH! и британский квартет Enter Shikari.

Мероприятие 2021 года станет 11-м в истории «Доброфеста».

Park Live

(8—18 июля, Москва)

Знаковое событие лета в столице — фестиваль Park Live, который пройдёт в два этапа: с 8 по 11, а затем с 14 по 18 июля. Он ориентирован прежде всего на тех слушателей, которые интересуются зарубежной и российской рок-музыкой во всём её многообразии.

Ожидается, что на мероприятии выступят многие популярные коллективы: The Offspring, Placebo, Gorillaz, The Killers, Sum 41 и другие. Любителей более тяжёлого звучания может порадовать приезд Sabaton и Slipknot.

Park Live нередко меняет площадки в пределах Москвы, и в 2021 году на смену ЦПКиО имени Горького придёт парк «Лужники».

Посетители на музыкальном фестивале Park Live

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

«Улетай»

(16—18 июля, Удмуртия)

Масштабный фестиваль в селе Лагуново Сарапульского района Удмуртии придётся на середину лета. «Улетай» 2021 года будет юбилейным, 15-м. Организаторы предлагают довольно разнообразный список музыкантов, включая группы «Княzz», «Сплин», «Ария», «Мураками», «Нервы», «Северный флот», «Крематорий» и более 50 других исполнителей.

В рамках фестиваля пройдёт конкурс для молодых коллективов. 18 групп будут соревноваться за право выступить перед ветеранами сцены — группой «НАИВ».

«Нашествие»

(30 июля — 1 августа, Московская область)

На конец июля — начало августа запланирован крупный фестиваль «Нашествие», который включает как выступления музыкантов, так и мероприятия, относящиеся к сфере театра и кино. На данный момент из музыкальных коллективов заявлены группы «Сплин», Lumen, Animal Джаz, «Алиса» и ряд других.

«Нашествие» сменило место проведения: если ранее «главное приключение лета» базировалось в селе Большое Завидово Тверской области, то в 2021 году фестиваль переехал в Серпухов (Московская область). По словам организаторов, формат мероприятия остаётся прежним.

«Тамань — полуостров свободы»

(5—8 августа, Краснодарский край)

В начале августа на юге России пройдёт фестиваль «Тамань — полуостров свободы». Участники и гости расположатся в станице Голубицкой на берегу Азовского моря. На мероприятии выступят Guano Apes, The O'Reillys and the Paddyhats, российские коллективы «Кипелов», Radio Tapok, «СЛОТ», «План Ломоносова».

Конкурс байкеров на фестивале «Тамань — полуостров свободы»

РИА Новости

© Николай Хижняк

«Чернозём»

(13—15 августа, Воронеж)

В 2021 году масштабный рок-фестиваль также сменил место проведения, переместившись из Тамбова в Воронеж. Формат мероприятия остался прежним: под открытым небом играют знаменитые рок-музыканты. В их числе Сергей Бобунец, Вячеслав Бутусов, Гречка, группа «Ундервуд», проект «Симфоническое кино». Хедлайнеры фестиваля — «Би-2».

Koktebel Jazz Party

(20—22 августа, Крым)

В конце лета в Коктебеле пройдёт мероприятие для поклонников джазовой музыки. Имена участников фестиваля этого года обнародуют позже, ранее на сценах KJP выступали Лариса Долина, Игорь Скляр, Хибла Герзмава, группа «Моральный кодекс» и другие российские и зарубежные исполнители.

Фестиваль проходит с 2003 года (тогда он назывался «Джаз Коктебель»). Вскоре после мероприятия состоится ещё один музыкальный смотр: 24 августа стартует Rap Koktebel.