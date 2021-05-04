История о взрослении и самоанализе: продюсеры «Сноудена» экранизируют роман Германа Гессе «Демиан»

Роман немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии Германа Гессе «Демиан» получит полнометражную киноадаптацию. В книге, впервые опубликованной в 1919 году, рассказывается история взросления и становления мальчика по имени Эмиль Синклер. Он знакомится со школьником Максом Демианом, общение с которым заставляет героя во многом пересмотреть своё отношение к жизни. Производством проекта займутся продюсеры Эрик Копелофф и Филип Шульц-Дейле, работавшие над фильмом Оливера Стоуна «Сноуден».

Роман немецкого писателя Германа Гессе «Демиан» будет экранизирован, сообщает Variety. Производством полнометражной адаптации займутся продюсеры Эрик Копелофф, работавший над лентами «Останься», «Персонаж» и «Уолл-стрит: Деньги не спят», и Филип Шульц-Дейле, чья фильмография включает фильмы «Авиатор» и «Дрейф». Кроме того, ранее кинематографисты сотрудничали на проекте Оливера Стоуна «Сноуден».

Над сценарием экранизации трудились Ник Крайсс («Стервочки») и Андре Ласкарис, известный прежде всего как оператор лент «30 безумных желаний» и «Призрачный патруль».

«Демиан» — это отчасти автобиографичный роман о взрослении и становлении. Его сюжет разворачивается вокруг мальчика по имени Эмиль Синклер. В книге прослеживается его путь от десятилетнего ребёнка, живущего в маленьком немецком городке вместе с родителями и двумя сёстрами, до взрослого мужчины, солдата Первой мировой войны. Герой с юных лет пытается найти своё место в жизни. Однажды он знакомится в школе с новым учеником — Максом Демианом. Общение с ним побуждает Эмиля переосмыслить собственное отношение к религии и другим фундаментальным вопросам.

Через своего героя Герман Гессе попытался выразить двойственность человеческой природы и стремление людей к духовному наполнению.

Роман был впервые опубликован в 1919 году под псевдонимом Эмиль Синклер. Книга сразу получила признание критиков и широкой аудитории. Позднее она стала бестселлером в США. По мнению Эрика Копелоффа, пришло время новому поколению открыть для себя «Демиана».

«Мы живём в цифровую эпоху, когда многое в нашей жизни обусловлено соцсетями. Происходит экстернализация личности. Данная история представляет собой свежий контраст. Она о самоанализе — путешествии, в которое людям полезно было бы пуститься», — утверждает продюсер.

Также Копелофф подчёркивает, что произведение особенно актуально именно сейчас, во время пандемии коронавирусной инфекции, поскольку за последний год многие люди были вынуждены «взглянуть на себя по-новому, заглянуть внутрь себя».

Кадр из фильма «Нарцисс и Златоуст»

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Тема внутренних поисков и преодоления личностных кризисов была близка Герману Гессе в течение всей его жизни и легла в основу многих произведений автора. Свою первую книгу, сборник стихов, писатель выпустил в 1899-м, когда ему было 22 года. В 1904-м вышел его первый роман — «Петер Каменцинд». Книга о молодом писателе, который ищет своё призвание, оказалась успешной и принесла автору первую известность.

Вскоре Гессе вернулся к теме поисков творческих личностей в произведениях «Гертруда» и «Росхальде». Ещё одной яркой работой писателя стал роман «Сиддхартха» — о герое, который надеется обрести просветление. Действие книги разворачивается в Индии во времена Будды. В ней отражены личные впечатления Гессе от путешествия по стране.

В 1927 году был опубликован самый известный роман писателя — «Степной волк». В нём также исследуется психология человека и рассказывается история преодоления кризиса.

За всю свою жизнь Герман Гессе написал более десяти романов, выпустил несколько поэтических и прозаических сборников и выступил автором мемуаров. В 1946 году писатель был удостоен Нобелевской премии по литературе.

Произведения Германа Гессе ранее уже были экранизированы. В 1972 году вышел фильм Конрада Рукса «На пути к истине», снятый в копродукции США и Индии. В его основу лёг роман «Сиддхартха». Главную роль исполнил известный индийский актёр Шаши Капур, брат легендарного режиссёра Раджа Капура. Лента была представлена на Венецианском международном кинофестивале, а также на смотрах в Нью-Йорке и Сингапуре.

В 1974 году вышла экранизация романа «Степной волк». Её режиссёром и сценаристом выступил Фред Хайнс («Улисс»), а главную роль исполнил известный шведский актёр, двукратный номинант на «Оскар» Макс фон Сюдов.

В марте 2020-го состоялась премьера немецкого фильма «Нарцисс и Златоуст» по одноимённому роману писателя. Действие ленты разворачивается в Средневековье, а в центре сюжета оказывается сын императорского чиновника, ставший послушником в монастыре. За постановку фильма отвечал оскароносный режиссёр Штефан Руцовицки («Фальшивомонетчики»).