Прабабушка лёгкого поведения и новый «Шаг вперёд»: кинопремьеры недели

На этой неделе в российский прокат выходят сразу две военные драмы. В фильме китайского производства «Восемь сотен» рассказывается об одном из эпизодов Японо-китайской войны, а американская лента «Сопротивление» посвящена истории известного мима Марселя Марсо, который в 1940-е вывез более 70 еврейских детей из оккупированной Франции. Также на больших экранах можно будет увидеть боевик «Ангел мести» от сценариста фильмов серии «Плохие парни» и аргентино-колумбийскую музыкальную драму «Шаг вперёд: Жар улиц». Главной премьерой российского производства стала комедия «Прабабушка лёгкого поведения. Начало» с Александром Реввой в главной роли.

«Сопротивление» (Resistance)

Действие фильма «Сопротивление» разворачивается во время Второй мировой войны, а в основу сценария легла биография известного французского мима Марселя Марсо. В то время артист участвовал в движении Сопротивления и помогал вывезти еврейских детей из оккупированной Франции. Актёрские навыки Марсо позволили ему спасти не менее 70 человек.

Главную роль в фильме исполнил Джесси Айзенберг — звезда лент «Социальная сеть» и «Добро пожаловать в Zомбилэнд». Для съёмок ему пришлось освоить мастерство мима, что, по словам артиста, значительно отличается от его привычной актёрской работы. При этом Айзенберг подчеркнул, что фильм «Сопротивление» — не о пантомиме. В первую очередь это «поразительная история об артисте, которого крайне тяжёлые обстоятельства вынуждают стать героем поневоле».

Режиссёром проекта выступил венесуэльский постановщик Хонатан Якубович. И ему, и Джесси Айзенбергу близка тема, затронутая в фильме: среди родственников кинематографистов были евреи, ставшие жертвами холокоста.

«Восемь сотен» (Ba bai)

В военной драме «Восемь сотен» освещается один из эпизодов Японо-китайской войны, произошедший в 1937 году. На тот момент китайская армия терпела поражения и оставила Шанхай, однако один полк получил приказ встать на оборону склада — символического последнего рубежа.

Фильм стал самым кассовым в мире по итогам 2020 года. Он собрал $461 млн и обошёл такие проекты, как «Плохие парни навсегда» и «Довод».

Лента была тепло встречена как кинокритиками, так и зрителями — её рейтинг на портале Rotten Tomatoes составляет 88% и 79% соответственно. Рецензенты отмечают масштабную постановку боевых сцен и сравнивают фильм с оскароносной картиной Кристофера Нолана «Дюнкерк».

«Режиссёрская работа Гуань (Ху. — RT), может, менее радикальна или инновационна, чем у Нолана, но она тоже погружает зрителей в мир этой потрясающе поставленной исторической кинокартины, показывая им как камерные моменты, так и масштаб ожесточённых военных действий», — пишет автор Variety Магги Ли.

«Прабабушка лёгкого поведения. Начало»

История афериста Саши, неуловимого благодаря его способности мастерски перевоплощаться, знакома зрителям ещё с 2017 года. Тогда на экраны вышла первая часть серии фильмов Марюса Вайсберга — «Бабушка лёгкого поведения». Несмотря на то что проект получил преимущественно негативные отзывы критиков, он успешно выступил в прокате, собрав 337 млн рублей. Ещё более успешным стал сиквел 2019 года «Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители» — на его долю пришлось 439,7 млн рублей.

На этот раз на экраны выходит приквел — «Прабабушка лёгкого поведения. Начало». События в нём разворачиваются в 1980 году. Главный герой — Вова, отец Саши — выдаёт себя за артистов советской эстрады и зарабатывает концертами. Из-за внешнего сходства с сутенёршей Луизой Карповной Рубинштейн Вову вербует КГБ. Работа под прикрытием готовит герою множество приключений.

Главную роль в фильме снова исполнил Александр Ревва. Также в ленте снялись Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Роман Курцын, Глюкоза, Марина Федункив и другие актёры.

«Ангел мести» (Vanquish)

Джордж Галло, сценарист популярной серии фильмов «Плохие парни» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом, выпускает новый боевик — «Ангел мести». В центре сюжета — бывший наркокурьер Виктория (Руби Роуз). Она пытается забыть о тёмном прошлом, вести обычный образ жизни и спокойно воспитывать маленькую дочь. Однако девушке приходится вернуться в криминальный мир после того, как её ребёнок оказывается в заложниках.

В отличие от многих других работ Галло, в этом фильме не так много юмора. Он снят в духе классических гангстерских фильмов. Режиссёр рассказал, что давно мечтал поработать именно в таком жанре.

«Есть один старый гангстерский фильм, американская лента под названием «Друзья Эдди Койла» режиссёра Питера Йетса. Я просто обожаю такие олдскульные гангстерские фильмы, они всегда очень стилистически выдержаны, и было здорово сделать что-то подобное. У меня как у кинематографиста никогда не было возможности зайти так далеко. Это был очень раскрепощающий и интересный опыт», — рассказал Джордж Галло в интервью для портала Script.

«Шаг вперёд: Жар улиц» (Somos Calentura: We Are The Heat)

Молодой отец и талантливый танцор Харви живёт в нищете и берётся за любую работу, в том числе незаконную, чтобы расплатиться с долгами и обеспечить своего ребёнка. Каждый день Харви ходит по краю — в случае одного неверного шага его семья может оказаться в опасности. Вместе с друзьями герой ищет спасение в танце.

Как отмечают зарубежные кинокритики, авторам фильма не удалось избежать многочисленных клише, характерных для большинства кинопроектов о танцах. При этом некоторые считают, что аргентино-колумбийская лента получилась по-своему захватывающей и крайне колоритной.

«Этот фильм хоть и несколько сырой, но позволяет взглянуть на субкультуру танцевальных клубов и жизнь крупного колумбийского города», — пишет автор портала Cinemalogue Тодд Йоргенсон.