Баллады о солдатах: девять фильмов о Великой Отечественной войне

Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло уже 76 лет, но о подвигах советских солдат и жизни простых людей в то трагическое время продолжают писать книги и снимать фильмы. В разные годы ленты на военную тематику выпускали Сергей Бондарчук, Григорий Чухрай, Станислав Ростоцкий, Леонид Быков, Юрий Озеров, Михаил Калатозов и многие другие именитые режиссёры. RT отобрал девять классических картин, которые не оставят зрителя равнодушным ни теперь, ни через добрую сотню лет.

«В бой идут одни «старики»

В годы Великой Отечественной войны будущий кинорежиссёр Леонид Быков хотел стать лётчиком, но не прошёл отбор в авиацию и не участвовал в боевых действиях. 30 лет спустя он приблизился своей к мечте: постановщик снял фильм «В бой идут одни «старики», где подробно рассказал о быте лётчиков, исполнил главную роль и наконец оказался за штурвалом самолёта.

Быков примерил на себя образ командира «поющей эскадрильи» Алексея Титаренко. В перерывах между боями его подчинённые поют и играют на музыкальных инструментах. Командир с заботой и участием относится к вчерашним курсантам и старается выпускать на боевые задания только тех, кто уже успел налетать достаточное количество часов в небе.

Для Быкова была крайне важна достоверность описываемых событий. У большинства героев есть реальные прототипы: серди них главный консультант картины Герой Советского Союза Семён Харламов и дважды Герой Советского Союза Виталий Попков.

И «поющая эскадрилья» действительно существовала: в составе 5-го гвардейского истребительного авиационного полка действовало подразделение с собственным хором. Кроме того, в распоряжении военных были два самолёта, предоставленных певцом Леонидом Утёсовым.

Важной составляющей фильма стала музыка, в частности — песня «Смуглянка», которую очень любил Леонид Быков. Режиссёр показал, что даже во время войны, неподалёку от передовой, люди находили время для творчества и старались привнесли в свой быт черты мирной жизни.

«...А зори здесь тихие»

Ещё один классик советского кино Станислав Ростоцкий перенёс на экран повесть Бориса Васильева. Также на работу над картиной повлияли собственные впечатления постановщика. Его вдохновили воспоминания о медсестре, которая вынесла его с поля боя. Фильм сыграл ключевую роль в привлечении внимания к образу женщины на войне.

В центре повествования — история пяти молодых зенитчиц Риты Осяниной, Жени Комельковой, Гали Четвертак, Лизы Бричкиной и Сони Гурвич. Их определили под командование старшины Федота Васкова. Все они получают приказ обезвредить обнаруженных в близлежащем лесу двоих диверсантов. Маленький отряд попадает в ловушку: о том, что врагов намного больше, становится известно слишком поздно.

Съёмки и выпуск картины были непростыми. Борис Васильев не одобрил концепцию ленты, режиссёрскую версию существенно сократили, некоторые претензии высказывали и критики. Тем не менее, фильм был номинирован на «Оскар» как наиболее выдающаяся лента на иностранном языке и вошёл в число культовых картин о Великой Отечественной войне.

«Они сражались за Родину»

Картина «Они сражались за Родину» снималась к 30-летию победы в Великой Отечественной войне. Режиссёр Сергей Бондарчук уже был знаменит благодаря киноэпопее «Война и мир». Также ранее он работал над экранизацией рассказа Шолохова «Судьба человека» и взял за основу сюжета картины неоконченный роман того же писателя.

Литератор одобрил задумку и настоял на том, чтобы кинематографисты работали в местах, описанных в романе. В итоге выбрали хутор Мелологовский в Волгоградской области. В те времена там ещё сохранились свидетельства войны: окопы и воронки от попадания снарядов. Часть местности пришлось обезвреживать.

В работе использовали огромное количество военной техники и пиротехники, а некоторые сцены ставили с риском для здоровья артистов.

В ленте рассказывается о событиях 1942 года, предшествовавших битве за Сталинград. Солдаты и офицеры стрелкового полка с тяжёлыми боями отступают к городу, сдерживая наступление фашистов. Помимо натиска врага, им приходится преодолевать недовольство местных жителей, которые остаются без защиты войск.

В фильме отражены трудности первых лет войны, с которыми столкнулось множество рядовых солдат, вынужденных оставить налаженную мирную жизнь.

Роль Петра Лопахина стала последней для актёра и писателя Василия Шукшина.

Фото со съёмок фильма «Они сражались за Родину»

© kinopoisk.ru

«Горячий снег»

Картина Гавриила Егиазарова на основе одноимённого романа Юрия Бондарева посвящена Котельниковской оборонительной операции, которая рассматривается как часть Сталинградской битвы. Зимой 1942 года группа армий под командованием немецкого генерала Манштейна прорывалась к городу, чтобы вывести из окружения соединения и части генерала Паулюса. В ленте рассказывается о мужестве и героизме батареи советских артиллеристов, которым удалось ценой жизни помешать воплощению этих планов.

Фильм снимали недалеко от Новосибирска, чтобы в кадре были соответствующие погодные условия. Весной съёмки продолжили с применением нафталина и мела. В соответствии с сюжетом артистам приходилось носить тёплую одежду.

Музыку к картине написал выдающийся композитор Альфред Шнитке.

«Летят журавли»

Накануне войны молодые москвичи Борис и Вероника собирались пожениться, однако вскоре он ушёл добровольцем на фронт, отказавшись от брони, а она потеряла всю семью в бомбёжке. Большую часть экранного действия занимает рассказ о судьбе Вероники, её жизни в тылу, страшных дилеммах и трагедиях, с которыми героине пришлось столкнуться. Кинематографисты исследуют, как война сломала судьбы людей, даже не принимавших непосредственного участия в боях.

Картину по пьесе Виктора Розова «Вечно живые» поставил видный советский режиссёр Михаил Калатозов («Неотправленное письмо», «Красная палатка»). Центральные роли исполнили звёзды советского кинематографа Татьяна Самойлова и Алексей Баталов.

В 1958 году фильм был удостоен главного приза Каннского кинофестиваля, «Золотой пальмовой ветви», а также награды «Особое упоминание».

«Баллада о солдате»

Главный герой ленты Григория Чухрая — рядовой Алёша Скворцов. По сюжету ему суждено погибнуть, о чём зрителям сообщается в самом начале фильма. Тем не менее, в картине почти нет батальных сцен. Действие начинается с того, что герой совершил подвиг и едет в отпуск, чтобы попрощаться с матерью (поскольку не успел этого сделать до ухода на фронт) и починить крышу дома.

По пути Скворцов помогает многим незнакомым людям, а также успевает влюбиться в случайно встреченную девушку Шуру. А на свидание с матерью остаётся всё меньше времени. Повествование сосредоточено вокруг того, как в тяжёлых обстоятельствах войны ярче проявляются разнообразные человеческие качества.

Главные роли Григорий Чухрай отдал дебютантам Владимиру Ивашову и Жанне Прохоренко, а второстепенных и эпизодических персонажей сыграли знаменитые артисты: Николай Крючков, Георгий Юматов, Всеволод Санаев.

Поскольку события фильма относятся к началу войны, эксперты были возмущены тем, что военные носят погоны, которые ввели позже. По словам Чухрая, он сделал это сознательно, чтобы зарубежные зрители увидели на экране привычную форму солдат-освободителей.

«Живые и мёртвые»

В основу ленты Александра Столпера легла первая часть одноимённой трилогии Константина Симонова. Писатель и публицист отразил в ней собственный опыт жизни на войне, некоторые герои имеют конкретные прототипы.

Вскоре после начала войны журналист Иван Синцов (Кирилл Лавров) пытается добраться до редакции своей газеты в Белорусской ССР. Из-за дезорганизации и отступления советских войск сделать это оказывается непросто. Синцов попадает в разные части и наконец поступает под командование полковника Серпилина (Анатолий Папанов). Тот определяет военкора на должность политрука.

Режиссёр Александр Столпер отмечал, что в ленте не должно было оказаться главного героя, и ряду второстепенных персонажей посвятили яркие сцены. Кинематографисты пытались не подчёркивать художественную природу картины, поэтому в фильме нет музыкального сопровождения — только звуки орудий, транспорта и бытовой шум.

Кадр из фильма «Живые и мёртвые»

© kinopoisk.ru

«Освобождение»

Киноэпопея Юрия Озерова «Освобождение» состоит из пяти лент, снятых с 1967 по 1971 годы. Речь идёт о наиболее значимых событиях Великой Отечественной войны: сражениях на Курской дуге, освобождении Киева и взятии Берлина, форсировании Днепра и операции «Багратион», штурме Рейхстага, капитуляции фашистов, Тегеранской и Ялтинской конференциях.

Над сценарием картины работали писатели-фронтовики Юрий Бондарев и Оскар Курганов. Первый отвечал за батальные сцены с участием рядовых солдат, второму доверили осмысление больших исторических и политических событий. Бондарев использовал материалы из своих же книг, в том числе повести «Батальоны просят огня», которую позже экранизировали отдельно.

Кинематографисты постарались создать наиболее полную картину борьбы с фашизмом в разных его проявлениях.

В боевых сценах участвовало огромное количество массовки, также в картину включили подлинные кадры военной хроники.

Изначально в «Освобождение» не входили фильмы о первых годах Великой Отечественной войны, однако позже Озеров доснял «Битву за Москву» и «Сталинград» (хотя официально они не относятся к циклу).

В 2020 году картины серии были отреставрированы.

Кадр из фильма «Освобождение: Битва за Берлин»

© kinopoisk.ru

«На войне как на войне»

Фильм Виктора Трегубовича по повести Виктора Курочкина посвящается бойцам 3-й гвардейской танковой армии маршала Рыбалко, которая в разное время входила в состав Брянского, Центрального, Воронежского и 1-го Украинского фронтов.

В центре сюжета — боевой путь младшего лейтенанта Малешкина. Вскоре после окончания училища он стал командиром самоходки.

В подчинении молодого офицера оказались куда более опытные бойцы старшего возраста, а его собственная служба поначалу сопровождалась сплошными неудачами и казусами. По-настоящему проявить себя командиру и его экипажу предстоит в ожесточённом бою.

В фильме снимались Михаил Кононов, Фёдор Одиноков, Олег Борисов, Михаил Глузский и другие.