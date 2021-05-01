Ретродрама о пионерах-вампирах и история жены римского императора: какие сериалы выходят в мае

В мае на экраны выходит сразу несколько сериалов, действие которых разворачивается в прошлом. Триллер о пионерах-вампирах «Пищеблок» по одноимённому роману Алексея Иванова перенесёт зрителей в 1980 год. То же время отображено в биографической ленте «Холстон» о творческом пути американского дизайнера Роя Холстона. События супергеройского «Наследия Юпитера» берут начало в первой половине XX века, а авторы проекта «Домина» предлагают заглянуть ещё дальше — в годы правления римского императора Октавиана Августа. Другой яркой премьерой месяца, но уже про современность станет российская спортивная драма «Регби».

«Наследие Юпитера» (Jupiter's Legacy). С 7 мая на Netflix

События ленты «Наследие Юпитера» берут начало в первой половине XX века и охватывают несколько десятилетий. Согласно сюжету, первые супергерои с давних пор защищают человечество. За минувшие годы они заработали безупречную репутацию и уважение окружающих. Теперь же пришло время их потомкам продолжить семейное дело.

Проект основан на одноимённом цикле комиксов Марка Миллара, впервые опубликованных в 2013 году.

Сам автор сравнивает этот сериал с такими картинами, как «2001 год: Космическая одиссея» и «Крёстный отец 2», а также с фильмами серии «Мстители», и обещает, что «Наследие Юпитера» поразит зрителей своим масштабом.

«(Сюжет. — RT) проходит через всё время и пространство и объясняет тайну человеческого существования, и всё это увязано в историю о супергероях», — утверждает Марк Миллар.

Авторы проекта не исключают, что он может положить начало новой супергеройской кинофраншизе.

«Домина» (Domina). С 14 мая на Sky

«Домина» — это итало-британская биографическая драма о временах правления римского императора Октавиана Августа. Её авторы предлагают зрителям не только проследить за политическими событиями тех лет, но и узнать об оказавших влияние на историю дворцовых интригах.

«Это политическая драма, но поданная с точки зрения жён, дочерей, матерей, сестёр и любовниц, — времён, когда политический курс формировался не в римском сенате, а в спальне. Учитывая специфику периода, свою роль играют секс и насилие — как и любовь, амбиции и предательство», — рассказал сценарист проекта Саймон Бурк в беседе с RadioTimes.

В центре сюжета — Ливия Друзилла, жена и советник Августа. Бурк отмечает, что она не так известна, как её супруг, однако «её история, её падение и восхождение захватывают».

Главную роль исполнила итальянская актриса польского происхождения Касия Смутняк, известная по проектам «Идеальные незнакомцы» и «Из Парижа с любовью». Также в фильме снялись Изабелла Росселлини, Лиам Каннингэм («Игра престолов») и другие.

«Холстон» (Halston). С 14 мая на Netflix

Карьера американского модельера Роя Холстона началась с создания шляп. Одну из них в 1961 году надела Жаклин Кеннеди на президентскую инаугурацию, что принесло дизайнеру широкую известность. С середины 1960-х Холстон также занимался разработкой одежды для женщин. Он предпочитал минималистский подход к моде и в своих нарядах сочетал роскошь с простотой. К 1970-м Холстон стал одним из самых влиятельных американских дизайнеров, однако вскоре его карьера пошла на спад из-за сотрудничества с бюджетными брендами и наркотической зависимости. К середине 1980-х модельер был уволен из собственной компании и лишился бренда.

История взлёта и падения известного дизайнера легла в основу сериала «Холстон». Главную роль в ленте исполнил Юэн Макгрегор. Постановкой проекта занимался Даниэль Минахан («Игра престолов», «Карточный домик», «Анатомия страсти»), а одним из продюсеров и сценаристов выступил Райан Мёрфи («Американская история ужасов»).

«Регби». С 19 мая на More.tv

Главные герои сериала — спортсмены Настя (Маргарита Аброськина) и Макс (Олег Гаас), которые по разным причинам пришли в регби. Они попытаются добиться успеха в этом тяжёлом виде спорта и в то же время сохранить свои человеческие качества.

По словам режиссёра Анны Мирохиной, в ходе работы над проектом она старалась понять, что собой представляют играющие в регби люди, почему они выбрали именно этот спорт и что заставляет их в нём оставаться.

Авторы сериала стремились к максимальной достоверности. Поэтому в съёмках участвовали профессиональные регбисты, а исполнителям главных ролей пришлось посещать многочисленные тренировки и осваивать не только этот, но и другие виды спорта.

«Пищеблок». С 19 мая на КиноПоиск HD

В основу многосерийного триллера «Пищеблок» лёг одноимённый роман Алексея Иванова, по чьим работам ранее были сняты картины «Географ глобус пропил» и «Тобол». В режиссёрском кресле — Святослав Подгаевский, поставивший ряд фильмов ужасов — «Пиковая дама: Чёрный обряд», «Русалка. Озеро мёртвых», «Невеста» и другие.

В «Пищеблоке» сочетается сразу несколько жанров.

«Тут и развлекательный экшен про вампиров, и ретродрама для ностальгирующего зрителя, и, конечно, философская притча о тоталитарном обществе», — рассказал продюсер сериала Дмитрий Нелидов.

События «Пищеблока» разворачиваются летом 1980 года в детском лагере. Однажды пионер Валерка видит, как его знакомый пьёт кровь одного из мальчиков. Выясняется, что в лагере затаились вампиры. Днём они притворяются обычными детьми, а ночью выходят на охоту. Валерка на пару с вожатым попытаются их остановить.