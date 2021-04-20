«Социальная справедливость»: как обвинения бывших сотрудников разрушают карьеру продюсера Скотта Рудина в США

В США продолжает набирать обороты скандал вокруг известного кино- и театрального продюсера Скотта Рудина, обвиняемого в жестоком обращении с сотрудниками. С критикой в адрес Рудина высказался брат Кевина Грэма-Касо, покончившего с собой в 2020 году. Близкие Кевина считают, что именно эмоциональное насилие со стороны продюсера, ассистентом которого он работал несколько месяцев в конце 2000-х, загнало покойного в депрессию. Ранее на чересчур экспрессивное поведение Скотта Рудина пожаловались ещё несколько его бывших подчинённых. На фоне скандала продюсер отказался от активного участия в работе над бродвейскими постановками.

В США продолжает набирать обороты скандал вокруг влиятельного продюсера Скотта Рудина, работавшего над такими громкими проектами, как «Шоу Трумана», «Отель «Гранд Будапешт», «Социальная сеть», «Девушка с татуировкой дракона». Кинематографиста обвиняют в агрессивном и жестоком отношении к подчинённым. На сей раз в адрес продюсера высказались близкие Кевина Грэма-Касо — бывшего ассистента Рудина (они работали вместе несколько месяцев в конце 2000-х), который покончил с собой в октябре 2020-го.

Как сообщает Variety, друзья погибшего изучили его электронные письма, в которых упоминался Скотт Рудин. В одном из сообщений говорилось, что продюсер вышел из себя, узнав о планах подчинённого сменить работу.

«Он впал в бешенство, сказал забыть его номер, и что я для него мёртв, что я — враг его компании, и что он надеется, что я ничего не достигну в жизни», — писал Кевин Грэм-Касо.

В другом сообщении ассистент заявлял, что сотрудничество с Рудиным надолго пошатнуло его нервную систему. Близкие Грэма-Касо также считают, что работа в качестве ассистента продюсера нанесла серьёзный ущерб психике юноши.

Друзья Кевина вспоминают, что до трудоустройства в Scott Rudin Productions он был приятным и уверенным в себе человеком. На работе Грэму-Касо якобы приходилось работать сверхурочно, а также терпеть вспыльчивость начальника. Случалось, что тот грубил подчинённому, а однажды бросил в него степлер. Рассердившись, Рудин мог уволить кого-нибудь из сотрудников, или даже всех сразу. Правда, большинство в таких случаях он вскоре принимал обратно. Самого Грэма-Касо также неоднократно увольняли, рассказывает один из его друзей.

Тем не менее Кевин продолжал держаться за эту работу, поскольку во многом от неё зависела его карьера. В то же время близкие замечали, что у юноши появились проблемы со здоровьем.

Кроме того, Грэм-Касо, который надеялся в будущем реализоваться в качестве сценариста, начал постоянно сомневаться в себе, отмечают его друзья. По их словам, он пребывал в подавленном состоянии и был вынужден принимать лекарства от посттравматического стрессового расстройства.

В понедельник брат погибшего Дэвид Грэм-Касо опубликовал двухминутное видео-обращение к Скотту Рудину, в котором обвинил его в эмоциональном насилии, которое якобы спровоцировало депрессивное состояние Кевина. По словам Дэвида, именно из-за этой депрессии его брат вступил в абьюзивные отношения, завершившиеся суицидом.

A message to Scott Rudin. pic.twitter.com/mvOqTvH2S9 — David Graham-Caso (@dgrahamcaso) April 18, 2021

В начале апреля The Hollywood Reporter опубликовал статью, в которую вошли воспоминания бывших подчинённых продюсера об опыте работы с ним. Респонденты рассказывали о вспыльчивости и жестокости начальника.

В материале описывается случай восьмилетней давности, когда Рудин пришёл в ярость из-за того, что его помощник не купил билет на необходимый рейс — все места были заняты. Тогда продюсер якобы разбил монитор об руку своего ассистента.

Ещё одна сотрудница Scott Rudin Productions вспоминает, что однажды продюсер швырнул ноутбук в окно в конференц-зале, а в другой раз бросил в своих подчинённых стеклянную чашу. От осколков никто не пострадал, но одному из присутствующих всё-таки вызвали скорую — у него началась паническая атака.

Некоторые вспоминают случаи, когда Скотт Рудин оскорблял подчинённых. Один из ассистентов, наслушавшись оскорблений, и вовсе ушёл из киноиндустрии.

По данным The Hollywood Reporter, Скотт Рудин позволял себе некорректные высказывания не только в адрес подчинённых. Например, в электронных письмах, ставших достоянием общественности после взлома серверов Sony Pictures Entertainment в 2014 году, продюсер называл Анджелину Джоли «избалованной соплячкой с минимальным талантом». Также из-за разногласий профессионального характера досталось Вупи Голдберг — Рудин окрестил её идиоткой и пообещал, что актриса больше никогда не будет работать над важными проектами.

Публикация материала не заставила себя ждать реакция со стороны артистов и других публичных деятелей. Все они осуждали поведение Рудина. Особенно резонансным стало заявление актрисы Карен Оливо, исполнявшей главную роль в мюзикле «Мулен Руж!» на Бродвее. Она сообщила, что не вернётся в спектакль, поскольку разочарована отсутствием реакции представителей бродвейской индустрии на этот скандал.

К слову, продюсер не имеет отношения к данной постановке. Тем не менее таким образом актриса намерена выразить свой протест против «социальной несправедливости».

«Социальная справедливость важнее статуса сверкающего бриллианта. Мне важнее построить лучшую индустрию для своих учеников, чем набить деньгами карманы», — утверждает Оливо.

Скотт Рудин признал серьёзность выдвинутых против него обвинений, извинился перед коллегами и пообещал учесть сказанное и принять «те меры, которые должен был принять много лет назад, чтобы разобраться с таким поведением».

«Много было написано по поводу вызывающих тревогу взаимодействий с коллегами из моего прошлого, и я очень сожалею о страданиях, которые моё поведение причиняло людям напрямую или косвенно», — цитирует продюсера The Washington Post.

Также Скотт Рудин заявил о решении отказаться от активного участия в бродвейских постановках после открытия театров.

«Я не хочу, чтобы какие-либо связанные со мной скандалы помешали вполне заслуженному возобновлению работы Бродвея, а конкретно возобновлению работы 1 500 человек, работающих над этими представлениями», — пояснил продюсер.

Однако извинения Скотта Рудина приняли не все пострадавшие. Дэвид Грэм-Касо в своём обращении отметил, что уход Рудина с Бродвея — не более чем PR-стратегия.

«Ваше недавнее заявление о том, что вы берёте временный и неопределённый перерыв (от участия в проектах. — RT) на Бродвее не свидетельствует о раскаянии. Оно не говорит о намерении стать лучше. Всё это представляется лишь хитрой PR-стратегией для того, чтобы избежать реальных последствий», — считает Грэм-Касо. На его взгляд, Рудин должен понести более серьёзное наказание.

«Реальные последствия наступили бы, если бы прокатчики объявили, что не купят ни одну из кинолент, связанных с вашим именем, что не бывать этому, если в результате прибыль получит человек, который обращается с другими так, как вы. Реальные последствия наступили бы, если бы талантливые сценаристы, режиссёры и актёры, с которыми вы работаете, перестали отвечать на ваши звонки», — говорится в опубликованном ролике.

О подобных мерах речи пока не идёт, однако 22 апреля на Бродвее запланирован марш протеста. В числе требований, которые предъявляют организаторы, — исключение Скотта Рудина из Бродвейской лиги. В противном случае они предлагают продюсеру выбрать 20 театров под управлением представителей чернокожего, коренного и цветного населения и пожертвовать им крупную сумму денег.