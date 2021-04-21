Притча о мести: каким получился фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»

В четверг в российских кинотеатрах начнётся показ нового боевика Гая Ричи «Гнев человеческий». В центре сюжета — таинственный и молчаливый Эйч, новый сотрудник инкассаторской компании, автомобили которой стали мишенями грабителей. Герой устроился на эту должность, чтобы найти виновника гибели своего сына. Главную роль в фильме исполнил Джейсон Стейтем, ранее неоднократно сотрудничавший с Ричи. Также в картине снялись Джош Хартнетт, Холт Маккэллани, Скотт Иствуд и другие актёры.

В четверг, 22 апреля, в широкий прокат выходит новый фильм Гая Ричи — боевик «Гнев человеческий». Над сценарием картины, помимо самого Ричи, трудилась команда из четырёх авторов. В их числе — Айван Эткинсон и Марн Дэвис, участвовавшие в разработке скрипта для предыдущей ленты постановщика — «Джентльмены».

В главной роли — Джейсон Стейтем, также неоднократно сотрудничавший с режиссёром: артист снялся в фильмах «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Револьвер». Именно съёмки у Гая Ричи принесли Стейтему широкую известность и помогли сформировать амплуа непобедимого героя боевиков.

Также в ленте снялись Холт Маккэллани, Джош Хартнетт, Джеффри Донован, Скотт Иствуд, Алекс Фернс и другие актёры.

События «Гнева человеческого» разворачиваются вокруг деятельности лос-анджелесской инкассаторской компании, которая переживает непростые времена: на её автомобили совершается серия налётов, в ходе нападений гибнут люди.

Руководство фирмы нанимает нового сотрудника, Патрика Хилла (Стейтем) по прозвищу Эйч. Он с посредственным результатом сдаёт нормативы и приступает к работе. Вскоре автомобиль, на котором работает Эйч, становится целью налёта. Вопреки инструкциям (согласно им необходимо бежать), Эйч даёт грабителям отпор, и делает это с лёгкостью. Становится ясно: Патрик Хилл — не тот, за кого себя выдаёт. Он притворился инкассатором, чтобы отомстить за смерть сына, и не остановится ни перед чем, пока не достигнет цели.

«Гнев человеческий» — ремейк французского фильма 2004 года «Инкассатор» с Альбером Дюпонтелем и Жаном Дюжарденом в главных ролях. Основной сюжет ленты Ричи соответствует событиям, описанным в оригинальном проекте. Однако если французы в числе прочего стремились показать закулисье работы инкассаторов, передать её атмосферу и донести проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются сотрудники подобных компаний, то фильм Гая Ричи сосредотачивается вокруг одного персонажа, оказавшегося в центре криминальных разборок.

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При этом герои «Гнева человеческого» получились более яркими и колоритными по сравнению с оригинальными. Главным образом это касается самого Эйча. Мощный, всегда спокойный и непоколебимый, он напролом движется к цели, не отвлекаясь ни на что. Эйч не интересуется социальной жизнью компании, не участвует в развлекательных мероприятиях, а если и выбирается с коллегами в бар, то эмоций не проявляет и о себе не распространяется. Да и вообще он в основном молчит.

Впрочем, несмотря на немногословные реплики и практически полное отсутствие эмоциональных сцен, Джейсону Стейтему удалось в полной мере передать чувства своего героя и его отношение к окружающим.

Кроме того, новая версия получилась более многослойной в плане проработки сюжета — в нём нашлось место для массы второстепенных персонажей. Все они удачно вплетены в основной сюжет и раскрываются через небольшие линии, также связанные с криминалом: в процессе поиска убийцы герой Стейтема находит преступников разного масштаба. Одним в итоге всё сходит с рук, другие получают по заслугам.

Отдельное внимание в фильме уделено историям членов банды преступников, чья деятельность стала отправной точкой действия. Они — не типичные злодеи, а обыкновенные люди, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации. И действуют грабители в основном с благими намерениями: они не хотят никому причинить вред и надеются лишь обеспечить собственные семьи. Когда зритель это осознаёт (а осознание приходит ближе к концу фильма), ракурс повествования неожиданно смещается.

«Гнев человеческий», как и другие работы Гая Ричи, выделяется подходом к изложению сюжета. Однако здесь, в отличие от предыдущих фильмов режиссёра, сюжет раскрывается непривычно линейно и однозначно, но в то же время крайне увлекательно. Лента разделена на несколько частей, постоянно пересекающихся, а местами и повторяющих друг друга. Каждый эпизод показан глазами разных персонажей, благодаря чему одни и те же сцены всякий раз раскрываются по-новому. При этом интрига не просто сохраняется до самого конца, но и усиливается наряду с постоянно растущим напряжением.

© kinopoisk.ru

Несмотря на все достоинства «Гнева человеческого», поклонники творчества Гая Ричи, предпочитающие его классические работы, могут разочароваться: в фильме отсутствуют элементы, формирующие авторский стиль постановщика, в том числе резкие смены кадров и динамичный монтаж. Также в ленте нет полюбившейся зрителю эстетики улиц и, что ещё важнее, — неповторимого режиссёрского юмора.

Разумеется, в «Гневе человеческом» нашлось место и забавным эпизодам, однако они получились непривычно сдержанными. Здесь даже нельзя говорить о шутках как таковых: за редкое веселье на экране отвечает в основном герой Джоша Хартнетта — один из инкассаторов, комичный в своих неуклюжих попытках казаться брутальным. Порой забавляет и контраст между ним и Эйчем — образцом маскулинности. Этими сценами комедийная составляющая фильма практически исчерпывается.

По словам самого Гая Ричи, данную историю он хотел рассказать в серьёзном и реалистичном ключе, показать, как могли бы вести себя, оказавшись в аналогичных ситуациях, обыкновенные люди. Такой подход нашёл отражение как в простых локациях и характерах героев, так и непосредственно в постановке, в том числе трюковых сцен: для наибольшей правдоподобности их практически не репетировали.

Вот почему «Гнев человеческий» в сравнении с другими фильмами Гая Ричи рискует показаться в некотором роде скучным. Однако, если не брать во внимание прошлые заслуги постановщика, эту ленту можно назвать крайне качественной и зрелищной.

Интересно, что Ричи стремился заложить в сюжет своеобразную притчу о семи смертных грехах. Режиссёр отмечает, что пять из них там точно можно найти. Однако с учётом как визуальной, так и драматургической простоты фильма философский посыл считывается слабо, во всяком случае при первом просмотре. А выбранный жанр и сюжет даже не побуждают его искать: в первую очередь «Гнев человеческий» — захватывающая криминальная история о мести и о семье.