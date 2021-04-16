«Итак, она звалась...»: тест RT на знание имён и фамилий литературных героев

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RT
Описания внешности, характеры, события, поступки и слова — вот благодаря чему запоминаются герои книг. При этом часто случается так, что в общей культурной памяти сохраняется только имя или, наоборот, фамилия персонажа, а иногда и вовсе прозвище. Остальное помнят только самые внимательные читатели. Сможете ли вы рассказать, как на самом деле звали героев русской классики? Пройдите тест RT.
«Итак, она звалась...»: тест RT на знание имён и фамилий литературных героев
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