«Может, это и есть правда»: что известно о фильме «Декабрь» с Петровым в роли Есенина

В сети появился первый тизер драматического триллера Клима Шипенко «Декабрь» — о последних днях жизни русского поэта Сергея Есенина. По сюжету Есенин приезжает в Ленинград, чтобы оттуда сбежать в Ригу, и погружается в водоворот разнообразных событий с участием бандитов, сотрудников ГПУ и прочих одиозных персонажей. Роль поэта исполнил Александр Петров. Также в картине снялись Кристина Асмус, Мария Валешная, Александр Самойленко, Владимир Вдовиченков и Андрей Мерзликин.

В четверг, 15 апреля, в сети появился первый тизер драматического триллера «Декабрь» — о последних днях жизни Сергея Есенина. По сюжету поэт надеется с помощью танцовщицы Айседоры Дункан сбежать из Советского Союза. Сперва поэт приезжает в Ленинград, где сталкивается с сотрудниками ГПУ, бандитами, проститутками и другими персонажами и оказывается в центре разнообразных событий.

Режиссёром проекта выступил Клим Шипенко, снявший такие нашумевшие ленты, как «Текст» и «Холоп». Он же в соавторстве с отцом, Алексеем Шипенко, написал сценарий. Главную роль в картине исполнил Александр Петров. Также в ней задействованы Кристина Асмус, Александр Самойленко, Мария Валешная, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков и другие актёры.

События фильма разворачиваются в Москве и Ленинграде 1920-х. В тизере можно увидеть заснеженные города, вокзал и другие локации, отражающие атмосферу того времени. В образе Сергея Есенина на экране впервые предстал Александр Петров. На продемонстрированных кадрах герой размышляет о своей жизни, мечтает о побеге и воссоединении с возлюбленной и высказывает опасения по поводу того, что его могут убить — именно такую версию смерти поэта избрал режиссёр.

Также в опубликованном ролике появляется Мария Валешная, которой досталась роль Айседоры Дункан. В некоторых эпизодах показаны фрагменты выступления Валешной в образе знаменитой танцовщицы.

Ожидается, что фильм выйдет в широкий прокат в декабре 2021 года.

Клим Шипенко задумывался о том, чтобы снять фильм о Есенине, ещё в студенческие годы. Режиссёр рассказывал, что интересуется как творчеством поэта, так и его личностью и историей.

«Я думал о фигуре Есенина, о его смерти, которая осталась тайной, покрытой мраком. Это одна из главных русских теорий заговора начала ХХ века, сравнимая только с убийством Кеннеди или с убийством Листьева, которое все сейчас вспоминают. Всё это вызывает у меня большой интерес — как триллер, драма, саспенс», — отмечал Шипенко в интервью Forbes.

Режиссёр презентовал идею фильма «Декабрь» в 2018 году в рамках питчинга Фонда кино. Постановщик описал проект как «большой художественный фильм для очень широкой аудитории». Шипенко сделал ставку на известность поэта, чьим произведениям уделяется немало внимания в школьной программе.

На питчинге кинематографисты называли этот проект детективной драмой. В качестве исполнителей некоторых ролей на тот момент рассматривались Павел Табаков, Сергей Гармаш, Анна Чиповская и французская актриса Марион Котийяр. С исполнителем роли Есенина определились не сразу.

Клим Шипенко подчёркивал, что после «Текста» хотел продолжить сотрудничество с Александром Петровым, однако проводил кастинг и рассматривал других актёров. Определяющим фактором стало не портретное сходство, а «нужная органика, темперамент и необходимый жизненный опыт».

В интервью RT Клим Шипенко рассказал, что в процессе подготовки прочёл книгу Захара Прилепина о Есенине, которая вышла в серии ЖЗЛ («Жизнь замечательных людей»). Издание насчитывает около тысячи страниц, и режиссёр нашёл время на чтение в том числе благодаря самоизоляции.

Тем не менее Шипенко изначально не задавался целью отразить исторические события с документальной точностью. Частично это не представляется возможным, поскольку есть множество версий смерти Сергея Есенина, а кинематографист не склонен опираться даже на те данные, которые признаны официальными.

«Степень вымысла определят люди, считающие себя экспертами в биографии, в жизни и смерти Есенина. Я думаю, там будет достаточно много и правды, и вымысла. Но этот вымысел вовсе не означает, что я выдумываю, что хочу: он основан на ощущениях, на мире этого человека. Поэтому насколько нашу историю можно назвать неправдой — тоже большой вопрос. Может, это и есть правда, а всё остальное — вымысел? Никто не знает», — отметил постановщик в интервью RT.

О том, что проект получил поддержку Фонда кино, Клим Шипенко сообщил в августе 2020 года. Производство стартовало в декабре.