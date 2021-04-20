Великий Депп, гневный Стейтем: какие фильмы выходят в прокат на этой неделе

В четверг состоится российская премьера боевика Гая Ричи «Гнев человеческий» с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Также в числе ярких зарубежных релизов — история фотографа Юджина Смита, которого сыграл Джонни Депп («Великий») и драма о семейной паре «Порочная связь». Российское кино представлено комедией «Любовь и монстры», авторским мистическим триллером «Долгая дорога домой» и фильмом «Москвы не бывает», снятым сразу в нескольких жанрах.

«Гнев человеческий» (Wrath of Man)

«Гнев человеческий» Гая Ричи — ремейк французского фильма 2004 года «Инкассатор». В центре сюжета — герой Джейсона Стейтема Эйч, новый сотрудник инкассаторской компании. Он приходит на место коллеги, погибшего во время налёта на один из автомобилей. Вскоре Эйч становится свидетелем очередного нападения. Вопреки инструкциям, герой не идёт на поводу у преступников, а даёт им отпор. Выясняется, что он не тот, за кого себя выдаёт, и устроился в компанию ради мести.

Эта лента сильно отличается от прошлых работ режиссёра. В ней нет привычного юмора, быстрого монтажа и других характерных для картин Гая Ричи особенностей. По словам постановщика, он стремился снять максимально реалистичный фильм, и потому решил практически не репетировать боевые сцены — предполагалось, что они будут развиваться «естественным, правдоподобным способом».

«Мы хотели показать, как люди могли бы себя вести в реальной ситуации, а не продемонстрировать очередную фантазию профессионального постановщика на заданную тему», — рассказал Ричи.

«Порочная связь» (Lacci)

Фильм Даниэле Лукетти открывал Венецианский кинофестиваль в 2020 году, и это был первый случай за 11 лет, когда смотр начался с ленты итальянского производства.

«Откровенная история полного проблем сосуществования супружеской пары, которая сталкивается с неверностью, эмоциональным шантажом, страданием и виной. Кроме того, в фильме присутствует тайна, которая не раскрывается до самого конца» — так описал картину директор фестиваля Альберто Барбера. Он также отметил, что эта лента — хороший пример тренда на качественное кино, который наметился в Италии в последние годы.

Действие фильма, основанного на книге Доменико Старноне, начинается в Неаполе 1980-х. Брак Альдо и Ванды оказывается под угрозой, когда мужчина увлекается другой девушкой. 30 лет спустя супруги всё ещё женаты, однако им довелось пройти через множество трудностей.

«Москвы не бывает»

Журналист Лев Рыжков работал над сценариями документальных проектов для телеканала RTД, а позже решил обратиться к художественному кино. Сценарий, основанный на двух рассказах Рыжкова, сразу понравился продюсеру Алексею Архипову и режиссёру Дмитрию Фёдорову.

В беседе с газетой «Культура» Фёдоров подчеркнул, что в ленте сочетаются несколько жанров: фарс, мистический триллер и фантастика.

Главный герой, разнорабочий Лёха, живёт в небольшом городе под названием Улётное. Его нелёгкая жизнь становится предельно запутанной, когда он портит отношения с местными бандитами и влюбляется в журналистку Машу. Вместе они пытаются уехать в Москву, но выясняется, что билетов туда не бывает (возможно, не бывает и собственно Москвы), а окружающая их действительность — совсем не такая, какой казалась на первый взгляд.

Премьера картины состоялась на Московском международном кинофестивале в рамках программы «Спектр» осенью 2020 года.

«Великий» (Minamata)

Сюжет нового фильма Эндрю Левитаса основан на реальных событиях, описанных в книге Эйлин Миоко Смит и Юджина Смита «Минамата». В 1971 году Смит, знаменитый военный фотограф, отправился в японскую рыбацкую деревню Минамата, чтобы расследовать отравление жителей. Выясняется, что здоровье местных в опасности из-за завода, который загрязняет реку, а власти не хотят вмешиваться в ситуацию. Смит решается рассказать эту историю всему миру.

Роль фотографа исполнил Джонни Депп. Обозреватель Variety Питер Дебрюдж отмечает, что актёр почти неузнаваем в гриме, и сравнивает его новую работу с образом Рауля Дюка в картине «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», прототипом которого был гонзо-журналист Хантер Стоктон Томпсон.

Фильм входил во внеконкурсную программу Берлинского кинофестиваля Berlinale Special в 2020 году.

«Любовь и монстры»

Название комедии российского производства совпало с заголовком американского постапокалиптического боевика. В обоих фильмах действительно присутствуют и любовь, и монстры, а также специфический юмор.

По сюжету российской ленты полицейский Юрий Скворцов приезжает в отпуск в Болгарию. Однако вскоре на курорте появляются зубастые чудовища, которые питаются людьми. От монстров есть спасение: они не переносят алкоголь. И героям, чтобы не быть съеденными, приходится постоянно выпивать.

«Любовь и монстры» — дебют режиссёра Екатерины Краснер в полном метре. В фильме снимались Роман Курцын, Ян Цапник, Анна Ардова, Вячеслав Манучаров, Лорина Камбурова, Кирилл Кяро и другие.

«Долгая дорога домой»

Дебютант Анатолий Пасичник взял на себя большинство аспектов производства ленты «Долгая дорога домой»: он отвечал за разработку сценария на основе собственного романа, режиссуру, монтаж, сыграл одну из ролей и даже выступил как композитор.

Съёмки фильма заняли всего 27 дней. Кинематографисты не использовали декорации и работали лишь с натурой.

Пасичник не задействовал в работе профессионалов. Более того, некоторые артисты сыграли персонажей, списанных с них самих. 40% фильма составляют сцены, взятые из реальной жизни.

В центре сюжета — приключения 30-летнего Сергея. Без видимых причин героя начинают посещать зловещие видения, которые сбываются в реальной жизни. Сергей будет пытаться разгадать природу непонятных явлений и искать смысл жизни.