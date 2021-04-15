От Великих Моголов до стратегического партнёрства: тест RT о русско-индийских отношениях

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RT
Россия и Индия, страны с богатейшей культурой, на протяжении многих столетий соприкасались в торговых делах, через редких подвижников в области культуры, но полноценного межгосударственного диалога не вели. Всё изменилось в прошлом веке: СССР, а затем и Россия стали с Индией не просто крупными торговыми, но и стратегическими партнёрами. Что вы знаете о прошлом и настоящем взаимоотношений двух стран? Пройдите тест RT.
От Великих Моголов до стратегического партнёрства: тест RT о русско-индийских отношениях
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