«Я мечтала стать известной»: Юлия Топольницкая о популярности, путешествиях и сериале «Легенда»

31 мая на телеканале ТНТ состоится премьера комедийного сериала «Легенда» о бойце смешанных единоборств. Одну из ролей в ленте исполнила Юлия Топольницкая. В интервью RT она рассказала о своей героине, работе над сериалом и вспомнила другие творческие проекты. Также актриса поделилась деталями своей повседневной жизни и объяснила, что ей особенно нравится в путешествиях.

— Расскажите о вашей героине в сериале «Легенда». Кто она?

— Моя героиня, Симона, — мать-одиночка. Она довольно уверенная в себе, обладает сарказмом, не идёт на уступки. Что видит, то и говорит, не думает, как бы не обидеть человека. Не могу сказать, что у неё есть манеры. Ей наплевать! В хорошем смысле.

— Сюжет сериала связан с единоборствами. Вам довелось участвовать в съёмке боевых сцен?

— Да, была интересная история. Шёл съёмочный день. Я понимаю, что у моей героини нет такой сцены, в шутку говорю: «Как так? Как вы могли меня обделить?» Попросила Олега, постановщика трюков, быстренько придумать какой-нибудь трюк с моим участием. Мы его отрепетировали, показали режиссёру, автору. У них просто не было возможности не снять эту сцену с моей героиней!

— Почему вы решили предложить такую сцену? Посчитали, что она нужна героине, или просто было интересно поучаствовать в подобном?

— Я очень люблю своих героинь и болезненно отношусь к их историям, всегда стараюсь придумать какие-то фишки, даже если моя героиня — не главная. В оправдание говорю: «Куда вы её дели, где она в этот момент?» Такое упорство и борьба за героя.

В любом случае всегда можно что-то предложить режиссёру, что-то снять, а потом уже, на монтаже, они решат — нужно оно или нет. Лучше сделать, а потом вырезать, чем вообще не делать.

— Никита Власов и Кирилл Соколов, режиссёры сериала, раньше работали над короткометражными фильмами. Расскажите, как, по-вашему, они справились с сериалом? И вообще, как вам с ними работалось?

— С Кириллом я не работала, просто наслышана про него. А с Никитой мне было очень приятно работать! Он фанатеет своим делом. Поэтому процесс проходил легко, весело, в дружеской атмосфере. Режиссёр поддерживал, был готов что-то разбирать, слушать предложения, сам предлагал. У него колоссальная энергия, которая заряжала всю съёмочную группу. Мы все очень полюбили проект и сильно сдружились, до сих пор видимся. Конечно, в этом большая заслуга режиссёра — он горит материалом, хочет сделать его максимально качественно, интересно, весело. Я считаю, это очень здорово, что нам попался такой режиссёр.

— Как вам комфортнее работать — чтобы был простор для инициативы или, наоборот, чтобы вас во всём направляли?

— Мне комфортно, когда есть и то и другое. Я же всё равно не могу контролировать ситуацию извне. Хорошо, когда есть режиссёр, который говорит: «Нет-нет, Юль, там уже не надо, это не туда». Потому что бывает, что я иногда фонтанирую, но не в ту сторону. Естественно, режиссёр видит полную картину, а ты играешь только свою линию, не присутствуешь на других съёмочных днях. Так что очень хорошо, когда вы с ним в команде, слышите друг друга.

Ещё классно, что у нас на площадке были авторы. Сейчас это, по-моему, встречается чаще, чем даже год назад, — лично на моём опыте. И это здорово, потому что они подсказывают что-то, что ты не понял, следят, корректируют, помогают. Ребята очень большие молодцы: они каждый съёмочный день сидели с утра до вечера и всё контролировали.

— Как вы считаете, чем особенно интересен этот сериал? И какого зрителя он привлечёт в первую очередь?

— Он интересен, потому что там масса отсылок к 1990-м и любовные линии... Мне кажется, довольно интересный проект получился, и его могут смотреть разные категории зрителей.

— У вас по несколько премьер в год. Тот же 2020-й выдался урожайным. Как вы управляетесь с плотным графиком?

— Не могу сказать, что работа мне в тягость. Это удовольствие, о котором я мечтала всю свою сознательную жизнь. Я училась этому и хотела сниматься в кино. Поэтому больше удовольствия и счастья я ощущаю, когда работаю, чем когда отдыхаю. Я даже не могу относиться к этому как к работе. Ты приходишь, знакомишься с разными людьми, у тебя какой-то новый опыт на каждом проекте, новые партнёры, режиссёры... На самом деле, это очень увлекательная и интересная жизнь. Конечно же, я устаю, как любой человек. Это нормально. Тогда помогают прогулки, сон… Сон — самое главное.

— Чем-нибудь приходится жертвовать с таким загруженным расписанием?

— Иногда бывает очень сложно сформировать график отдыха. Я не могу, например, заранее купить куда-то билеты, потому что знаю, что, возможно, мне позвонят и в эти месяцы будет проект. По сути, я могу это сделать и просто не дать те числа людям. Но подборка графиков у актёров — очень сложная история. Многие снимаются в параллельных проектах. Поэтому я стараюсь помогать, не забирать много чисел на отдых.

— На что вы обязательно находите время в своём расписании?

— Я люблю путешествовать. У нас удивительный мир, такая красота кругом! Во время путешествий ты заряжаешься невероятной энергией, новыми эмоциями.

Ещё сон, конечно же. Также встречи с друзьями и поездки к родителям. Это основное.

— В числе недавних проектов с вашим участием — сериал «257 причин, чтобы жить». Это комедия, но в ней затрагивается непростая тема — борьба с онкологией. Вы сразу согласились на участие в проекте? Не опасались, что проблема будет раскрыта недостаточно деликатно?

— Нет, не опасалась и сразу согласилась. Я уже работала с режиссёром сериала Максимом Свешниковым — у нас был проект «Нефутбол», который тоже скоро выйдет (этой весной, наверное, или летом). Я знала, что с Максимом будет очень интересно работать. А что касается темы онкологии… У нас многие даже не понимают, как проявляется болезнь, что происходит с больными, насколько сильно им нужна моральная и финансовая поддержка. Поэтому нет, этого я не боялась. Мне, наоборот, кажется, что такие темы нужно освещать, чтобы люди могли помочь, может быть, распознать болезнь на ранних стадиях. Но у сериала не такой уж сильный уклон в эту сферу, он больше романтический.

— В последнее время вы снимаетесь преимущественно в комедиях. Вы сами предпочитаете работать в этом жанре?

— Я очень люблю этот жанр, и мне нравится в нём разбираться, изучать, читать специальную литературу, встречаться с разными людьми на площадке, с режиссёрами. Я получаю удовольствие от этого. И как-то складываются звёзды, что меня утверждают туда.

— Вы и в будущем видите себя актрисой комедийного жанра?

— Я бы хотела и в дальнейшем заниматься комедией, это очень интересный жанр. Но я не ограничиваю себя в этом. Посмотрим — не знаю, что будет завтра.

— Можете из уже сыгранных вами героинь выбрать ту, которая вам была бы ближе всего, и ту, которая, наоборот, максимально отличается от вас?

— Сложно сказать. Каждая моя героиня — это в какой-то степени я. Не может быть иначе. Я же их играю! В каждой из них есть что-то похожее на меня, а что-то — нет. В каждом из нас есть и отрицательные качества, и положительные.

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

— Вы неоднократно работали вместе с мужем. Комфортно ли вам сниматься вместе? Не возникает сложностей, когда приходится видеть друг друга и дома, и на работе?

— Нет, мы же любим друг друга. Наоборот, мы стараемся как-то помочь друг другу, подсказать что-то со стороны.

— И конкуренции никогда не бывает?

— Как в семье может быть конкуренция? Если вы планируете совместное будущее — вы одна команда, а не конкуренты. Тем более если вы люди разного пола. У нас априори не может быть конкуренции в профессии.

— Вы переехали в Москву из Петербурга. Скучаете по родному городу? Хотели бы вернуться, если бы там было столько же предложений по работе?

— Я стараюсь каждый месяц на несколько дней заехать к родителям, навестить их. Скучаю по городу. Иногда очень сильно. Но в любом случае я полюбила Москву за это время. У меня здесь появилось очень много друзей и любимых мест. Я даже замечаю, что, если куда-то уезжаю, начинаю скучать по Москве. Но неизвестно — может, потом я перееду куда-то ещё? А пока в любом случае можно сесть на «Сапсан»: три часа — и ты уже в Петербурге. Если уж совсем навеяла тоска.

— В каком ещё городе вы хотели бы жить?

— О переезде в конкретный город я пока не мечтаю. Путешествовать — да, мне очень нравится. Сейчас это одно из моих любимых занятий — после профессии.

— Сейчас, наверное, скучаете по путешествиям?

— Да, очень сильно скучаю.

— Куда бы вы поехали, когда утихнет пандемия?

— Я бы улетела на Бали, в Нью-Йорк, в Париж.

— Что вас особенно удивило в городах, в которых вы уже были?

— Все города разные, люди в них разные, разный менталитет. И само путешествие — ты видишь что-то новое, увлекательное. Я очень редко живу в гостиницах. В основном мы заказываем всё сами — бронируем жильё, машину. На Бали мы ездим с друзьями, очень большой компанией. Подобный отдых — это будто бы ты там живёшь. Есть уже такое ощущение, когда ты приехал не на пять дней, за которые скорее хочешь всё увидеть, а пытаешься посмотреть, как живут местные, изучить культуру. Удивительно, что мы вообще можем видеть это всё. Пандемия показала нам ценность полётов, открытых границ.

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

— Вы работаете над YouTube-каналом, в роликах для которого пытаетесь обменять скрепку на дом. Как у вас возникла такая идея?

— Мы сидели с моим другом Серёжей Матвиенко. Я слышала историю, как один канадец поменял в Канаде скрепку на дом. И говорю: «Давай попробуем сделать то же самое в России». Он ответил: «Давай». В тот день мы пошли в торговый центр, выпросили скрепку в каком-то магазине. И понеслась! Всё создавалось по какому-то фану, дурачеству.

— Какой изначально была ваша цель? Хотели собрать аудиторию или действительно без больших вложений приобрести дом?

— Мы это делали просто потому, что нам интересно. У нас тогда появилось свободное время и аудитория уже была. Мы не вкладывались, но, поверьте, здесь нет никаких плохих или каких-то алчных мыслей: это как игра. И когда что-то начинает получаться, ты уже входишь в азарт.

— Вы уже дошли до строительства дома. Пришлось ли вам лично, работая над этим проектом, погружаться в тонкости строительства?

— Мне не так сильно, как Сергею: он почти каждый день проводил на стройке. Я помогала на стройке, в процессе участвовала.

— Какие-нибудь неожиданные знания вы получили благодаря этой истории?

— Я в принципе не знала, сколько всего нужно, чтобы построить дом. Не думала, что всё так сложно. Для меня открылся мир строительства.

— С момента выхода клипа группы «Ленинград» ваша популярность продолжает расти. Вы уже привыкли к славе?

— Вы знаете, такое слово — «популярность»... Я не могу до конца понять, что это. Нет такого, чтобы меня на улицах разрывали поклонники, и тому подобного. Меня порой вообще не узнают. И я часто слышу разговоры о себе, узнаю много интересного и нового. Но да, это приятно. И я не буду лукавить: я, как и многие, мечтала попасть на обложки журналов и стать известной.

— Бывает же, наверное, что на улице подходят…

— Бывает. Иногда кто-то подойдёт, скажет какие-то приятные слова или попросит сфотографироваться. В основном это всё очень мило.

— Расскажите, в чём ваша жизнь пока неидеальна? И к чему вы стремитесь в будущем, о чём мечтаете?

— Сейчас я стремлюсь к тому, чтобы пытаться везде искать плюсы и позитив. Пока практикуюсь в этом. И сказать, в чём моя жизнь неидеальна, не могу.

— Бывает ли вам непросто в каких-то ситуациях искать позитив? И что тогда делать?

— Бывает. Потом ты анализируешь, для чего была эта ситуация, из-за чего она произошла. И таким способом уже, мне кажется, приходишь к чему-то. Это постоянная работа над собой.