Личная драма на фоне катастрофы: в прокат вышел «Чернобыль» Данилы Козловского

В российских кинотеатрах начался показ драмы Данилы Козловского «Чернобыль». В центре сюжета — пожарный Алексей Карпушин в исполнении самого Козловского, которому предстоит вместе с другими добровольцами спуститься под ядерный реактор и предотвратить второй взрыв на Чернобыльской АЭС. На фоне катастрофы разворачивается личная драма главного героя. Роли в ленте также исполнили Оксана Акиньшина, Николай Козак, Филипп Авдеев, Равшана Куркова.

В четверг, 15 апреля, в российский прокат вышла драма «Чернобыль» — вторая режиссёрская работа актёра Данилы Козловского. Картина посвящена событиям 1986 года, когда на атомной электростанции недалеко от Припяти произошёл взрыв ядерного реактора. Постановщик исполнил в фильме главную роль, а также выступил одним из его продюсеров. В числе сценаристов — Алексей Казаков, работавший над лентами «Горько» и «СуперБобровы».

Сюжет «Чернобыля» основан на реальной ситуации, сложившейся вскоре после аварии.

Под реактором находился большой резервуар с водой. В случае попадания в него радиоактивного топлива мог произойти ещё один взрыв, последствия от которого были бы ещё более плачевными. Для предотвращения такого развития событий трое человек отправились под реактор, чтобы вручную открыть затворы и спустить воду.

Эта миссия стала кульминацией фильма, однако ожидать её документального воплощения на экране не стоит: авторы ленты предупреждают, что не отталкивались от биографий участников событий и придумали собственных персонажей и истории, не имеющие отношения к конкретным людям.

© Кадр из фильма «Чернобыль» (2020)

События разворачиваются вокруг пожарного Алексея Карпушина (Данила Козловский). Спустя годы он встречает бывшую возлюбленную Олю (Оксана Акиньшина). Чувства вспыхивают с новой силой, однако девушка не спешит вновь впускать героя в свою жизнь. Кроме того, выясняется, что Оля в одиночку воспитывает сына Карпушина — в прошлом пожарный вёл себя безответственно и, похоже, с тех пор не сильно изменился.

Именно эта история, наполненная эмоциональными эпизодами и постоянными внутренними терзаниями персонажей, главенствует в «Чернобыле». Практические все дальнейшие трагические события в рассматриваются первую очередь с точки зрения метаний Алексея и Оли.

Однако даже эту линию кинематографистам не удалось раскрыть в полной мере: в последовательном повествовании перманентно пропускаются некоторые временные отрезки, по истечении которых возлюбленные могут неожиданно переменить своё поведение. О том, что произошло за этот период, авторы фильма предпочитают умалчивать.

Остальным персонажам «Чернобыля» уделено крайне мало экранного времени: они лишь помогают раскрываться и выполнять свои задачи единственному главному герою и практически не имеют собственных сюжетных линий. Аналогичная функция даже у Ольги. Героиня Акиньшиной более заметна — но лишь потому, что с Олей тесно связана история Карпушина. О жизни девушки вне их отношений ничего не известно.

© Кадр из фильма «Чернобыль» (2020)

Алексей Карпушин у Козловского вышел спорным, не однозначно положительным. Он странно и порой раздражающе ведёт себя с близкими: неопределённый и непоследовательный в своих действиях, герой сперва решает вернуться к Оле, переехать с ней на море и там вместе растить сына, но тут же исчезает. Неожиданно вернувшись, он снова умоляет принять его, обещает быть рядом, однако вскоре зачем-то начинает шантажировать девушку и опять уходит. За весь фильм подобное поведение в той или иной вариации повторяется не раз и не два.

В работе Карпушин предпочитает не геройствовать. Он, конечно, бросается на помощь ликвидаторам, но когда дело доходит до самого страшного — погружения под воду — не скрывает страха и отказывается участвовать в операции, невзирая на все уговоры и патриотические призывы. Передумать его заставляют лишь льготы, обещанные «добровольцам» — что, впрочем, оправдано сюжетом.

Такой необычный протагонист, с одной стороны, подкупает честностью и реалистичностью: в подобной ситуации, вероятно, большинство людей поддались бы инстинкту самосохранения и испытали те же чувства — страх и нежелание жертвовать собой.

Искренностью Карпушин значительно отличается от эталонных персонажей фильмов-катастроф, чей героизм неоспорим, но мотивация порой непонятна.

Кроме того, эти черты хоть немного разбавляют идеализированный образ и уравновешивают поразительные профессиональные и физические способности героя. За время повествования Карпушину довелось тушить пожар и доставать коллег из огня; поработать водителем скорой; а также плавать в кипятке, попутно спасая очередного товарища. При этом ни радиация, ни горячая вода не берут героя до самого конца: там, где у других сползает кожа, он лишь испачкался.

Несмотря на все перипетии, выпавшие на долю Алексея Карпушина, авторы ленты и к финалу не решаются разрушить этот супергеройский образ. В последние минуты фильма зритель всё-таки понимает, что и Карпушин пострадал в катастрофе, но кинематографисты показывают лишь его руку и часть лица, да и то мельком.

© Кадр из фильма «Чернобыль» (2020)

Недостатки ленты компенсируют качественная постановка и продуманный видеоряд. Помимо режиссёра и художников проекта за визуальную составляющую отвечала одна из самых именитых современных российских кинооператоров — Ксения Середа, работавшая над лентами «Дылда», «Звоните ДиКаприо!» и «Хэппи-энд».

Кинематографистам удалось воссоздать на экране узнаваемую атмосферу 1980-х, нашедшую отражение во всём — начиная с локаций и транспорта и заканчивая одеждой и едва заметными аксессуарами.

Да и без привязки ко времени, благодаря тёплому солнечному свету и тщательно продуманной композиции, изображение на экране выглядит очень эффектно и ярко. Особенно — сцены из «мирной жизни». Эпизоды непосредственно в эпицентре катастрофы также сняты выразительно и реалистично, однако порой им не хватает масштаба.

В целом «Чернобыль», несмотря на некоторые недостатки, — качественная (особенно с учётом того, что режиссёр — практически дебютант) и заслуживающая внимания работа. Смысла сравнивать фильм Козловского с другими проектами на эту тему, в том числе с нашумевшим одноимённым американским мини-сериалом, нет. В новой ленте кинематографисты не стремились воссоздать хронологию трагических событий 1986 года. Они практически не вдавались в технические тонкости произошедшего и не пытались рассуждать о его причинах: как высказался по этому поводу один из героев — виноваты люди, а какие конкретно — неважно. «Чернобыль» Козловского — в первую очередь личная драма о человеке, чью жизнь перевернула катастрофа.