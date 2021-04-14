Россия или нет? Тест RT по фотографиям

Кремль в Москве, разводные мосты в Санкт-Петербурге, замок «Ласточкино гнездо» в Крыму или мечеть Кул-Шариф в Казани легко узнаваемы с первого взгляда. Однако в России есть города, архитектурные объекты и природные зоны, которые можно легко перепутать с заграничными видами Европы, Америки или Азии. Сможете ли вы определить по фотографии, в России находится то или другое место? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости