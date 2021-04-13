Место действия: тест RT о городах в русской литературе

В произведениях русской литературы антураж повествования может играть не менее важную роль, чем сами герои. Пушкин, Чехов, Толстой, Гоголь нередко описывали места, в которых прошла часть их жизни. Порой эти территории становятся местом паломничества туристов, а их названия — именами нарицательными. Вспомните места, связанные с героями русской классики, с тестом RT.

М. Ю. Лермонтов «Кавказский вид с саклей» (1837—38)

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