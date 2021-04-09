Сокровища недр: тест RT о полезных ископаемых России

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RT
Россия богата самыми разными полезными ископаемыми: драгоценными камнями, топливом, металлами. Страна занимает второе место в мире по добыче нефти, а также лидирует по разведанным запасам алмазов и природного газа. Знаете ли вы, в каких регионах добываются основные природные богатства страны? Проверьте себя с тестом RT.
Сокровища недр: тест RT о полезных ископаемых России
  • © Serguei Fomine/Global Look Press

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