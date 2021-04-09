Съёмки в Марокко и актёрский дебют Златана Ибрагимовича: что известно о пятом фильме про Астерикса и Обеликса

На следующей неделе стартуют съёмки фильма «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» — пятой части популярной кинофраншизы о приключениях двух галлов. Они будут проходить во Франции и в Марокко. Режиссёрское кресло проекта досталось Гийому Кане, он же сыграет Астерикса. Также в картине задействованы Жиль Лелуш, Венсан Кассель, Марион Котийяр и Пьер Ришар. Одну из ролей исполнит футболист Златан Ибрагимович.

Французская киностудия Pathé объявила актёрский состав пятого фильма популярной серии «Астерикс и Обеликс», основанной на комиксах Рене Госинни и Альбера Удерзо. Как сообщает Deadline, лента, получившая название «Астерикс и Обеликс: Поднебесная», станет первым проектом франшизы без участия Жерара Депардье.

Центральные роли в картине достались Гийому Кане, Жилю Лелушу, Венсану Касселю и Марион Котийяр. Они сыграют Астерикса, Обеликса, Цезаря и Клеопатру соответственно. Также в фильме задействованы Пьер Ришар, Джонатан Коэн, Рамзи Бедиа и другие актёры. Кроме того, в съёмках примет участие футболист итальянского клуба «Милан» Златан Ибрагимович. Он исполнит роль римлянина Кайюса Антивируса. Для спортсмена эта работа станет дебютной в кино.

Режиссёрское кресло проекта занял актёр и режиссёр Гийом Кане. Ранее он снял такие ленты, как «Вечно молодой», «Маленькие секреты» и «Не говори никому». За последнюю постановщик был удостоен премии «Сезар».

Над сценарием картины трудились Филипп Мешлен и Жюльен Эрве. Музыку для фильма напишет рок-музыкант Матье Шедид.

«Астерикс и Обеликс: Поднебесная» станет самым высокобюджетным франкоязычным проектом среди фильмов, производство которых запланировано на ближайшее время. Его бюджет составит €60 млн.

Съёмки ленты должны были пройти летом и осенью 2020 года в том числе в Китае. В рамках подготовки к производственному процессу команда проекта уже летала туда несколько раз. В одной из таких поездок к кинематографистам присоединился президент Франции Эммануэль Макрон — тогда проект фильма представили китайским властям, а его авторы получили разрешение на съёмки на территории страны.

Ожидалось, что лента выйдет под названием «Астерикс и Обеликс: Шёлковый путь», а её действие будет разворачиваться в 50 году до н.э. вокруг дочери китайского императора Сюань-ди. Согласно сценарию, она убегает в Галлию, где ищет помощи у Астерикса и Обеликса, получивших сверхспособнсти благодаря волшебному зелью.

«Это костюмированная картина, действие которой разворачивается 2000 лет назад, так что мы построим (целую. — RT) деревню и будем снимать грандиозные сражения, для чего потребуется многочисленная массовка; нам также понадобится множество визуальных эффектов, и, разумеется, участие звёздного актёрского состава с несколькими камео», — рассказывал Ален Атталь, один из продюсеров проекта.

Съёмки были отложены практически на год. Они начнутся на следующей неделе и пройдут во Франции и Марокко. Повлияла ли смена локаций на сюжет, пока не сообщается.

© Кадр из фильма «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра»

Первая книга-сборник комиксов Рене Госинни и Альбера Удерзо «Астерикс и Обеликс» появилась на прилавках в 1961 году. С тех пор было выпущено ещё 38 томов и снято 15 анимационных и игровых проектов в рамках франшизы. Наибольшую популярность завоевала серия художественных фильмов с Жераром Депардье в роли Обеликса. Астерикса в разные годы играли Кристиан Клавье, Кловис Корньяк и Эдуард Баэр.

Первая часть — «Астерикс и Обеликс против Цезаря» режиссёра Клода Зиди — вышла в 1999 году. Она получила невысокие оценки зрителей — рейтинг фильма на портале Rotten Tomatoes составляет 42%. При этом картина заработала в прокате $105,6 млн.

Более успешной стала вторая часть серии — «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра» 2002 года. Её режиссёром стал Ален Шаба, а к актёрскому составу в роли египетской царицы присоединилась Моника Белуччи. Фильм заработал в прокате более $128 млн и был тепло воспринят аудиторией: кинокритики присудили ему 86% «свежести», а зрительский рейтинг в настоящее время насчитывает 79%.

Кассовый успех сопровождал и выход третьего фильма — «Астерикс на Олимпийских играх». В картине 2008 года помимо исполнителей главных ролей снялись Ален Делон, Франк Дюбоск, Моника Крус, а также спортсмены Жером Ле Банне, Михаэль Шумахер, Жан Тодт, Зинедин Зидан, Амели Моресмо и другие. Лента собрала почти $132 млн, однако была прохладно встречена зрителями.

Премьера последнего на данный момент фильма серии — «Астерикс и Обеликс в Британии» — состоялась в 2012 году. Он также не вызвал одобрения широкой аудитории и заработал $61,3 млн.

В настоящее время стриминговый сервис Netflix работает над анимационным сериалом о приключениях Астерикса и Обеликса. В создании проекта участвует в том числе Ален Шаба — сценарист и режиссёр ленты «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра». Премьера ожидается в 2023 году.