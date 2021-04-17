Сломать колесо: как «Игра престолов» повлияла на современную культуру

Десять лет назад в телеэфир вышел первый эпизод сериала «Игра престолов». Лента быстро стала популярной, установила массу рекордов и ещё до своего завершения обрела статус культовой. О том, как «Игра престолов» прославила имена писателя Джорджа Мартина, шоураннеров Дэвида Беониоффа, Д. Б. Вайса и множества артистов, и почему популярная культура после выхода этого сериала больше не будет прежней — в материале RT.

17 апреля 2011 года в эфир телеканала HBO вышел первый эпизод сериала «Игра престолов», основанного на романах в жанре фэнтези американского писателя Джорджа Мартина. Зрители увидели на экране семьи Старков, Баратеонов, Ланнистеров и Таргариенов и получили первое представление об интригах, которые плелись в вымышленных Семи королевствах со времён восстания Роберта Баратеона (а в действительности даже раньше).

По сюжету со смертью короля нарушается баланс сил в кругах знати. Аристократические семьи вступают в борьбу за власть. Среди них и располагающие военной мощью богачи, и стремящиеся к независимости сепаратисты, и представители почти уничтоженной предыдущей династии правителей.

Действие сериала разворачивается на двух континентах (Вестерос и Эссос), где живут народы разных культур и мифические (в понимании читателей) существа.

История проекта началась задолго выхода сериала в эфир. Первая книга цикла «Песнь льда и пламени» под названием «Игра престолов» была опубликована в 1996 году. Только десять лет спустя её по совету литературного агента прочитал Дэвид Бениофф, а затем предложил к ознакомлению Дэниелу Бретту Уайссу. Будущим шоураннерам пришлось углубиться в материал: Джордж Мартин трепетно относился к своему детищу и в ходе переговоров по адаптации книги даже устроил сценаристам проверку и спросил, кто приходится матерью Джону Сноу.

Пилотный эпизод был снят в 2009 году, однако представителям телеканала HBO он не понравился. Он во многом отличался от финального варианта первой серии — в том числе и актёрским составом, который впоследствии почти полностью изменился.

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Некоторые артисты сомневались в успехе предстоящего проекта и отклонили предложение о съёмках. В их числе была звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон. Она решила, что согласилась бы потратить время на столь масштабный проект, только если бы постановкой занимался режиссёр уровня Мартина Скорсезе.

Отказаться от съёмок был вынужден Доминик Уэст. Позже он сожалел, что оказался занят в другом проекте. Уэсту предлагали полгода сниматься в Рейкъявике, поэтому предполагается, что актёр мог стать Мансом Налётчиком.

Певица Лили Аллен утверждала, что ей предлагали роль Яры Грейджой (её брат Алфи сыграл Теона Грейджоя). По словам артистки, её смутили неприятные сцены, однако Алфи Аллен позже заявил, что для его сестры планировали сделать камео.

Также предложение продюсеров изначально отверг Джонатан Прайс — он даже не стал вникать в сценарий, поскольку счёл жанр фильма неподходящим. Однако позже актёр сыграл Его Воробейшество, так как заинтересовался этим персонажем.

Яркий старт

«Игра престолов» оказалась в центре пристального внимания пользователей интернета ещё до премьеры, а вскоре после стала одним из самых обсуждаемых сериалов и главным хитом HBO со времён «Клана Сопрано».

Поклонники шоу называли кошек и собак Тирионами в честь героя Питера Динклэйджа Тириона Ланнистера, а дочерям давали имена сестёр Старк — Арья и Санса.

На YouTube появилось множество разнообразных пародийных и прочих фанатских видео, а интернет-магазины стали предлагать отсылающую к сериалу продукцию — от яиц драконов до копий Железного трона.

«Игра престолов» помогла прославиться множеству актёров. Участие в проекте стало большим подспорьем для дальнейшей карьеры дебютантов, в том числе Кита Харингтона, Софи Тёрнер, Мэйси Уильямс и Айзека Хемпстед-Райта, сыгравших новое поколение Старков. Уильямс и Тёрнер с тех пор исполнили роли супергероинь в фильмах «Новые мутанты» и «Люди Икс: апокалипсис», соответственно. Харингтону достались центральные персонажи в проектах «Жизнь и смерть Джона Ф. Донована», «Помпеи» и «Порох». Айзек Хемпстед-Райт задействован в предстоящем фильме «Голубой Маврикий».

Ещё один экранный Старк, Ричард Мэдден, к началу съёмок имел некоторый опыт в кино, однако после проекта стал получать роли в более масштабных лентах: среди них — «Медичи: Повелители Флоренции», «Золушка» и «Рокетмен».

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Эмилия Кларк, которая сыграла принцессу в изгнании Дейнерис Таргариен, ещё до завершения работы над «Игрой престолов» вписала своё имя в историю франшиз «Звёздные войны» и «Терминатор», а также исполнила ряд главных ролей в одиночных проектах для большого экрана.

Сериал «Игра престолов» привлёк внимание аудитории и к литературному первоисточнику. В 2012 году Джордж Мартин впервые вошёл в перечень писателей с самыми высокими доходами по версии журнала Forbes. Он расположился на 12 строчке рейтинга. В 2011 году, когда вышел первый сезон шоу, фанаты приобрели более восьми миллионов экземпляров его произведений.

Рекорды и достижения «Игры престолов»

По данным сайта Книги рекордов Гиннесса, у «Игры престолов» немало выдающихся достижений. Сериал не раз устанавливал и обновлял рекорд по числу запросов на интернет-платформах. Аудитория первой серии восьмого сезона оценивается в 40 млн человек. Финал сериала только на HBO (с учётом повторов) посмотрели 19,3 млн зрителей — это рекорд для канала.

В 2015 году «Игра престолов» стала шоу, которое одновременно транслировалось на рекордное число стран. 20 апреля второй эпизод пятого сезона смогли посмотреть жители 173 государств.

Проект был удостоен множества премий. В 2016-м суммарное число наград «Эмми прайм-тайм», которые получили создатели ленты, достигло 37 — лучшего показателя для драматического сериала (по итогам показа всех сезонов «Игра престолов» собрала более 55 «Эмми»). Также в 2016 году сериал получил наибольшее число премий (16) Общества визуальных эффектов (VES).

В ленте также снимался самый высокий актёр, Нил Финглтон. Он сыграл одного из великанов в армии Манса Налётчика. Артист, чей рост составлял более 2,3 м, скончался в 2017 году.

Кроме того, «Игра престолов» вызвала живейший интерес со стороны пиратов. Отдельные эпизоды распространялись посредством сотен тысяч торрентов. При этом одним из файлов поделилось рекордное число пользователей: более 250 тыс. человек.

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Сеттинг проекта вдохновил пользователей игры Minecraft на создание самой большой модели сказочного мира: в 2015 году площадь проекта оценивалась в 806,5 кв. км.

Ленту не оставили без внимания и авторы других сериалов и телевизионных шоу. В одном из эпизодов «Симпсонов» показана пародия на заставку «Игры престолов», выполненная в стилистике мультсериала. Сразу несколько эпизодов «Южного парка» отсылают к сериалу как сюжетом, так и музыкальным сопровождением. В одной из них преподаватель Мистер Гаррисон рассказывает на уроке историю Вестероса.

«Игра престолов» упоминается и в ряде игровых проектов: «Доктор Кто», «Офис», «Сверхъестественное», «Теория большого взрыва» и многих других. Герои последнего, например, не жалеют денег на покупку копии меча Джона Сноу, а также устраивают вечер просмотра сериала.

Финал-разочарование

Хотя с годами «Игра престолов» набирала популярность, с четвёртого сезона фанаты стали высказывать недовольство качеством экранизации. Дело в том, что сериальное повествование опередило книжную версию. В строгом соответствии с литературным первоисточником снимались первые два сезона. В пятом и шестом сезонах уже было заметно вмешательство кинематографистов, хотя эти эпизоды всё же были основаны на книгах «Танец с драконами» и «Пир стервятников».

Шестая книга цикла, «Ветра зимы», и по сей день находится в работе (при этом писатель неоднократно переносил срок публикации). Разработчики шоу консультировались с Джорджем Мартином, однако во многом опирались на своё видение.

В итоге восьмой, финальный сезон разочаровал фанатов. Он оказался значительно короче предыдущих частей и включает всего шесть эпизодов (против привычных десяти). Серии заслужили низкие оценки, после каждого эфира в соцсетях появлялись жалобы зрителей. Поклонникам сериала не понравился суетливый характер сильно ограниченного во времени повествования вкупе со слишком высокой концентрацией событий. Из-за этого дальнейшее развитие характеров героев — особенно трансформация Дейнерис Таргариен в злодейку — получилось скомканным и поверхностным.

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Также Вайс и Бениофф проигнорировали ряд моментов, которые затрагивались в предыдущих сезонах. Зрители так и не узнали, кто был «обещанным принцем» (или принцессой). Также оказалось ненужным пророчество, согласно которому Дейнерис ждала возвращения своего мужа Кхала Дрого (в том или ином смысле).

Претензии вызвал и сам подход к съёмкам. Фанаты сделали вывод, что артисты и члены съёмочной группы небрежно отнеслись к своей работе, поскольку в кадре то и дело мелькали посторонние предметы. Нашлись и досадные ляпы.

В результате на сайте Change.org появилась адресованная HBO петиция с требованием переснять восьмой сезон с привлечением компетентных сценаристов. Её подписали более 1,8 млн человек.

Спустя несколько месяцев Бениофф и Вайс признались, что до съёмок «Игры престолов» у них не было опыта работы на телевидении. Они учились тонкостям в процессе и допускали множество ошибок (особенно при работе с печально известным пилотным эпизодом).

Реакция Джорджа Мартина не внесла ясности в ситуацию. «Такой же конец, как в сериале? Другой? Что ж... Да. И нет. И да. И нет», — уклончиво ответил Мартин поклонникам в своём блоге. Он отметил, что рукопись последних книг цикла может занять три тысячи страниц или больше — а у кинематографистов в распоряжении было всего шесть часов экранного времени.

Наследие «Игры престолов»

«Игра престолов» не только обрела армию поклонников по всему миру и стала заметным явлением в массовой культуре, но и оказала серьёзное влияние на дальнейшее телепроизводство. В частности, сериал HBO изменил отношение к сериалам в жанре фэнтези. Прежде считалось, что подобный проект не может стать хитом. Однако после успеха «Игры престолов» кинематографисты не только убедились в возможности такого развития событий, но и стали снимать больше многосерийного фэнтези. По следам «Игры престолов» вышли «Последнее королевство», «Британия» и «Ведьмак». Кроме того, ведётся работа над многосерийными адаптациями «Властелина колец», «Колеса времени» и «Хроники убийцы короля».

«Игра престолов» удивила зрителей и качественной картинкой, соответствующей уровню высокобюджетного кино. Студии стали с большей охотой выделять крупные суммы на производство телевизионных проектов, в результате чего появилось множество сериалов, снятых на высоком уровне.

Также «Игра престолов» повлияла на культуру спойлеров. Интернет-ресурсы теперь чаще предупреждают пользователей, если в материалах содержится информация о сюжете. Зрители, в свою очередь, стали внимательнее относиться к посещению веб-порталов, на которых могут находиться спойлеры. Особенно ярко это проявилось с выходом последнего сезона сериала: некоторые фанаты предпочитали в принципе не заходить в социальные сети.

Вселенная Джорджа Мартина получила продолжение и в ряде видеоигр. Первый крупный связанный с ней проект A Game of Thrones Genesis появился в 2011 году и был основан на книгах серии «Песнь льда и пламени». Сюжет следующей игры, получившей название Game of Thrones, пересекается с показанными в сериале событиями. Над её озвучкой работали Джордж Мартин, а также задействованные в телевизионном проекте актёры Джеймс Космо и Конлет Хилл.

Кроме того, существует настольная игра «Игра престолов», а также тематическая, вдохновлённая сериалом «Монополия».

Продолжает развиваться и пополняется новыми проектами и киновселенная «Игры престолов». На HBO ведётся разработка пяти проектов-приквелов: «Блошиный конец», «10 000 кораблей», «Девять путешествий» (или «Морской змей»), экранизаций романа «Пламя и кровь» и книжного цикла «Повести о Дунке и Эгге». Некоторую часть истории зрители смогут увидеть в формате мультсериала.

Недавно стало известно, что Джордж Мартин участвует в написании пьесы-приквела к «Игре престолов». Планируется, что спектакль о турнире в Харренхолле, который состоялся за 16 лет до событий сериала, покажут на Бродвее и других крупных площадках.