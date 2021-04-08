Дипломаты, писатели, авантюристы: тест RT о роде Толстых

Толстые — разветвлённый дворянский род, среди представителей которого есть немало ярких и выдающихся личностей. Кроме, пожалуй, самого известного Толстого, Льва Николаевича, в этом большом семействе были и другие писатели, а также дипломаты, путешественники, переводчики. Хорошо ли вы разбираетесь в Толстых? Проверьте себя с тестом RT.

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