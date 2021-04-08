Новые образы старых героев: каким получился фильм «Мортал Комбат»

В российских кинотеатрах начался показ боевика «Мортал Комбат» — экранизации одноимённой видеоигры, появившейся в 1990-х. Сюжет разворачивается вокруг нового персонажа — бойца MMA Коула Янга. Вместе с Соней Блейд, Джаксом и другими героями популярной франшизы ему предстоит сразиться с воинами Внешнего Мира и попытаться спасти Земное Царство. Над сценарием ленты работали в том числе создатели видеоигры Эд Бун и Джон Тобиас. В режиссёрском кресле — дебютант в полном метре Саймон Маккуойд. Внимание: спойлеры.

В четверг, 8 апреля, на большие экраны вышла фантастическая лента «Мортал Комбат» — экранизация одноимённой серии видеоигр в жанре файтинг. Постановкой картины занимался австралийский режиссёр, дебютант в полном метре Саймон Маккуойд. В числе сценаристов — создатели игры Эд Бун и Джон Тобиас.

Этот фильм — самостоятельный проект, который не имеет отношения к экранизациям 1990-х. Его сюжет разворачивается вокруг нового персонажа Коула Янга (Льюис Тан). Герой участвует в боях MMA, чтобы прокормить семью, но в последнее время всё чаще проигрывает. О своём происхождении, а также о легендарном турнире «Мортал Комбат» Янг ничего не знает, хотя на его груди красуется логотип франшизы, он же — приглашение к участию в соревновании, устроенном древними богами для защиты Земного Царства. Согласно правилам вселенной Мортал Комбат, если представителю другого мира удастся выиграть десять турниров подряд, то он получит власть над Землёй.

Тем временем воины Внешнего Мира, ранее победившие девять раз, придумали новый план, который должен закрепить их триумф. Император Шан Цзун (Чинь Хань) посылает воина Саб-Зиро (Джо Таслим) на убийство «избранных» — самых сильных бойцов Земли, способных принять участие в турнире. Одним из таких бойцов оказывается Коул Янг. Ему предстоит в кооперации с Соней Блейд (Джессика Макнэми), Джаксом (Мехкад Брукс) и другими героями испортить планы противникам, выйти на бой и попытаться спасти Землю.

© Кадр из фильма «Мортал Комбат» (2021)

Сюжет фильма крайне прост и не перегружен событиями и деталями: зрителям показывают ровно столько, сколько необходимо для общего понимания происходящего на экране. При этом подаётся всё столь аккуратно и лаконично, что в истории, скорее всего, не потеряются даже те, кто вообще ничего не слышал о франшизе.

В то же время подобная проработка сюжета делает повествование предсказуемым. Все намёки на дальнейшее развитие событий демонстрируются крупным планом, а отсутствие неоднозначных и спорных моментов в истории просто не оставляет места для каких-либо догадок, за исключением самых очевидных — они же оказываются верными.

Так, например, перед битвой с воинами Внешнего Мира у новых бойцов с Земли должны открыться их суперспособности — «арканы». Каким образом — никто не знает, но предсказуемо, что это произойдёт в эмоциональный для героев момент. Незадолго до самого действа несколько раз демонстрируются болевые точки центральных персонажей — несложно догадаться, с чем будет связано всё волшебство.

Характеры героев на протяжении всего повествования не получают раскрытия. Интересным и живым вышел лишь темпераментный Кано (Джош Лоусон). Он в фильме отвечает за юмор и в целом удачно разбавляет однообразный сценарий. Остальные же в основном дерутся, готовятся к боям или с каменными лицами обсуждают предстоящие битвы.

Впрочем, истории бойцов из Земного Царства хоть как-то обозначены в общем сюжете. Сравнительно удачно кинематографистам удалось вплести появление во вселенной Коула Янга: его линия связана с давним противостоянием Скорпиона (Хироюки Санада) и Саб-Зиро.

Отрицательным же героям, среди которых много интересных персон, места в сюжете практически не нашлось. Они проявляют себя лишь в боевых сценах.

© Кадр из фильма «Мортал Комбат» (2021)

Достоинством картины стала её визуальная сторона: благодаря стараниям художников, гримёров, пиротехников, каскадёров и прочих специалистов зритель с первых сцен погружается в мрачную и завораживающую атмосферу вселенной Мортал Комбат. Особенно впечатляет первая встреча Коула Янга с Саб-Зиро на покрытых снегом и льдом улицах.

Внешний облик героев также получился ярким и запоминающимся. Правда, некоторые лишились своих ключевых особенностей, отличавших их ещё в играх. Впрочем, скорее всего фанатов не разочаруют новые образы: в них знакомые персонажи выглядят более реалистично и пугающе.

На боевые сцены приходится весомая часть общего хронометража, однако нельзя сказать, что многочисленные драки очень техничны: к сожалению, герои, несмотря на хорошую физическую подготовку актёров, не слишком демонстрируют своё владение какими-либо единоборствами.

Не совсем понятно, с чем связано решение кинематографистов именно таким образом подойти к подобным эпизодам в фильме, который строится именно на драках. Определённо, сделано это не для того, чтобы снизить градус жестокости: «Мортал Комбат» выходит с рейтингом «18+» и включает массу кровавых эпизодов, не предназначенных для детей, — здесь и конечности отрывают, и внутренние органы достают, и людей распиливают.

Зрелищными же боевые сцены получились главным образом благодаря разнообразным «арканам» героев, позволяющим им метать огонь или стрелять лазером.

Главным же разочарованием в картине для поклонников франшизы станет легендарный турнир «Мортал Комбат» — его в фильме попросту нет. Весь сюжет выстраивается вокруг соревнования, но в конце, когда враг повержен, битва не сорвана и, кажется, вот-вот произойдёт кульминация... появляется намёк на вторую часть и лента заканчивается. Турнира зрителям придётся ждать, скорее всего, не один год: о съёмках продолжения пока не сообщалось. Кроме того, не исключено, что с такой динамикой и огромным количеством возможностей для новых манёвров, учитывая поверхностную проработку сюжета первой части, турнир отодвинут ещё дальше.

Тем не менее «Мортал Комбат» будет интересен не только поклонникам франшизы, но и зрителям, которые когда-либо увлекались видеоигрой 1990-х. Знакомые персонажи, яркие, жестокие бои и возгласы Finish him! и Fatality! напомнят о давнем развлечении и дадут аудитории всласть поностальгировать.