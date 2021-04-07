Каспийские ворота: тест RT о Дагестане
Дагестан — самая южная республика России. Здесь на небольшой территории проживают более 100 народностей, а сама земля в разное время входила в империю Сасанидов, Дамасский халифат, была независимым Дербентским ханством. Совместная история России и Дагестана насчитывает чуть более двух веков. Пройдите тест RT и проверьте, что вы знаете об этой республике.
- РИА Новости
- © Екатерина Чеснокова
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