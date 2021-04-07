Каспийские ворота: тест RT о Дагестане

Дагестан — самая южная республика России. Здесь на небольшой территории проживают более 100 народностей, а сама земля в разное время входила в империю Сасанидов, Дамасский халифат, была независимым Дербентским ханством. Совместная история России и Дагестана насчитывает чуть более двух веков. Пройдите тест RT и проверьте, что вы знаете об этой республике.

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова