Каспийские ворота: тест RT о Дагестане

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Дагестан — самая южная республика России. Здесь на небольшой территории проживают более 100 народностей, а сама земля в разное время входила в империю Сасанидов, Дамасский халифат, была независимым Дербентским ханством. Совместная история России и Дагестана насчитывает чуть более двух веков. Пройдите тест RT и проверьте, что вы знаете об этой республике.
Каспийские ворота: тест RT о Дагестане
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

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