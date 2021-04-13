Фестивальная драма с Хопкинсом и «Чернобыль» Козловского: главные премьеры недели

В четверг на большие экраны выходит драматическая лента с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман «Отец», претендующая на «Оскар» в шести номинациях. Другая громкая премьера недели — «Чернобыль» Данилы Козловского о ликвидаторах аварии 1986 года. Также в кинотеатрах можно будет увидеть российскую фестивальную ленту Sheena667 и две новинки от зарубежных кинематографистов — комедийную мелодраму «Мой год в Нью-Йорке» и приключенческий триллер «Гениальное ограбление».

«Отец» (The Father)

«Отец» — первая полнометражная режиссёрская работа французского писателя и драматурга Флориана Зеллера. В основу сюжета картины легла одноимённая пьеса его же авторства.

Режиссёр рассказывал, что стремился сделать переложение на экран максимально кинематографичным. Например, в некоторых сценах постановщик играл с локациями, меняя цвета поверхностей и перемещая мебель. Этот приём позволил визуально продемонстрировать, как главный герой перестаёт адекватно воспринимать действительность.

«Я не хотел снимать пьесу — в этом нет ничего захватывающего, нет вызова. Мне было интересно использовать такие приёмы, которое существуют только в кинематографе. Первый совет при адаптации пьесы — снимать на улице, чтобы добавить «кинематографизма». Но я решил не следовать этому совету», — признался Зеллер в беседе с Variety.

Картина была представлена на ряде крупных кинофестивалей, в том числе в Парк-Сити (США), Торонто и Сан-Себастьяне, и получила множество положительных отзывов: её рейтинг «свежести» на сайте Rotten Tomatoes составляет 98%. Лента претендует на «Оскар» в шести номинациях: «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучший монтаж».

Главные роли в драме Зеллера исполнили лауреаты «Оскара» Энтони Хопкинс и Оливия Колман. Хопкинс сыграл 80-летнего мужчину, страдающего от деменции. Его дочь Энн (Колман) пытается найти для отца сиделку, однако тот утверждает, что не нуждается в помощи. Мужчина продолжает терять связь с реальностью и постепенно перестаёт узнавать Энн.

«Чернобыль»

Об аварии на Чернобыльской АЭС уже снято не менее трёх десятков игровых и документальных проектов. На сей раз своё видение трагедии предлагает Данила Козловский. Он срежессировал фильм, исполнил в нём главную роль и выступил одним из его продюсеров.

В основу ленты лёг геройский поступок трёх инженеров, которые спустились в затопленные помещения под плавящимся реактором, чтобы предотвратить ещё один взрыв.

Как рассказал Данила Козловский, прежде чем приступать к работе над фильмом, он постарался погрузиться в историю и досконально изучить в том числе её технические аспекты. Режиссёр лично общался с ликвидаторами аварии.

«Мы бы не сняли такое кино, если бы у нас не было большого числа консультаций не только с ликвидаторами, но и инженерами, физиками-ядерщиками и вообще умами науки. Я для себя сформулировал так: пока не разберусь в этой теме, пока не пойму, как устроен атомный реактор, что такое ядерное топливо, я не двинусь. Не поняв этого, бессмысленно снимать даже сцену эвакуации», — цитирует Козловского «Российская газета».

В картине также задействованы Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Филипп Авдеев, Николай Козак и другие актёры.

Sheena667

Вадим и Оля из города Вышний Волочёк живут скромно, но счастливо. Они имеют постоянный доход, любят друг друга и строят планы по развитию собственного бизнеса. Однако устроенный быт пары рушится, когда Вадим открывает для себя возможности интернета. Там он встречает американку с ником Sheena667. Девушка разводит Вадима на деньги, однако тот этого не замечает и увлекается новой подругой.

По словам Александра Родионова, одного из авторов сценария, этот фильм — «история про человека, который выбирает что-то другое, как будто убегая от настоящих красоты и счастья».

Лента была отобрана в конкурсную программу фестиваля «Кинотавр». В главных ролях — Владимир Свирский и Юлия Пересильд.

«Мой год в Нью-Йорке» (My Salinger Year)

Действие ленты «Мой год в Нью-Йорке» разворачивается в 1990-х. По сюжету молодая аспирантка Джоанн в исполнении Маргарет Куэлли решает бросить учёбу и попытаться осуществить свою мечту — стать писательницей. Она устраивается ассистенткой литературного агента Джерома Дэвида Сэлинджера — Маргарет (Сигурни Уивер). Джоанн днями напролёт работает с письмами от поклонников легендарного автора и ищет собственный стиль.

Зарубежные кинокритики сравнивают «Мой год в Нью-Йорке» с фильмом «Дьявол носит Prada» и отмечают, что «Дьявол» — куда удачнее последователя (как минимум благодаря качественному юмору). В то же время, подчёркивает рецензент портала Rodger Ebert.com Томрис Лаффли, новый проект интересен своей притягательной атмосферой.

«Фильм «Мой год в Нью-Йорке» пронизан атмосферой возможностей, какой обычно дышит молодёжь, которая с нетерпением и любопытством вглядывается в будущее. И самое начало фильма, в целом мягкое и спокойное, настолько поражает силой этого ощущения, что перед обаянием истории невозможно устоять», — пишет Лаффли.

«Гениальное ограбление» (Way Down)

Молодой инженер Том соглашается присоединиться к команде, планирующей ограбление банка. Здание этого банка — одно из самых неприступных в мире, а через дорогу базируется генштаб испанской армии. Миссия кажется невыполнимой, однако грабители рассчитывают, что во время матча чемпионата мира по футболу все камеры вокруг здания будут направлены на толпы болельщиков. У героев есть чуть больше полутора часов, чтобы осуществить задуманное.

По мнению кинокритика Variety Дениса Харви, «Гениальное ограбление» представляет собой неплохую, но в то же время вторичную ленту о невозможном на первый взгляд ограблении.

Харви отмечает, что фильм будет интересен любителям подобных сюжетов, однако чтобы выделиться из множества аналогов, ему не хватает неожиданных драматургических решений, ярких персонажей или звёздного каста.

Роли в картине исполнили Фредди Хаймор («Август Раш»), Сэм Райли («Малефисента»), Лиам Каннингэм («Игра престолов»), Луис Тосар («Камера 211»), Хосе Коронадо («Невидимый гость») и другие актёры.