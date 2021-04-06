Бабр, геометрия и символы власти: тест RT о гербах городов и регионов России

Как выглядит герб России знает, пожалуй, каждый гражданин страны. Однако свои гербы есть и у субъектов федерации, и у муниципальных районов, и у городов. Причём на некоторых из них встречаются весьма необычные изображения и элементы. Насколько хорошо вы знаете геральдические символы российских регионов и городов? Проверьте себя с тестом RT.

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