От «Короны» до «Мандалорца»: кому достались премии Гильдии киноактёров США

В Лос-Анджелесе вручили премии Гильдии киноактёров США. Приз за лучший актёрский состав в игровом кино получил биографический триллер Аарона Соркина «Суд над чикагской семёркой». Также наград были удостоены команды сериалов «Корона» и «Шиттс Крик». Премию за лучшую мужскую роль в игровом кино посмертно получил Чедвик Боузман. В числе других лауреатов — создатели и актёры таких проектов, как «Мандалорец», «Чудо-женщина: 1984», «Минари», «Ход королевы».

В воскресенье, 4 апреля, в Лос-Анджелесе в виртуальном режиме прошла церемония вручения премии Гильдии киноактёров США (SAG Awards). Главного приза — за лучший актёрский состав в игровом кино — был удостоен биографический триллер Аарона Соркина «Суд над чикагской семёркой». Фильм основан на реальных событиях. В нём рассказывается, как в 1968 году группу протестующих против войны во Вьетнаме обвинили в заговоре против правительства США.

Роли в ленте исполнили Саша Барон Коэн, Джозеф Гордон-Левитт, Марк Райлэнс, Эдди Редмэйн, Яхья Абдул-Матин II, Джереми Стронг и другие актёры. Картина претендует на «Оскар» в шести номинациях, в том числе в главной — за лучший фильм.

Премии за лучшие роли в игровом кино получили Виола Дэвис и Чедвик Боузман. Артисты вместе снялись в музыкальной биографической драме об известной певице «Ма Рейни: Мать блюза». Боузман ушёл из жизни в августе 2020 года и получил награду посмертно.

Награду за лучшую женскую роль второго плана Гильдия киноактёров США присудила южнокорейской актрисе Юн Ёджон за съёмки в драме Ли Айзека Чуна «Минари». Фильм также стал одним из фаворитов Американской киноакадемии — у него шесть номинаций на «Оскар».

Аналогичного мужского приза удостоился Дэниэл Калуя за роль в ленте Шаки Кинга «Иуда и чёрный мессия», а лучшей командой каскадёров признали артистов, работавших над проектом «Чудо-женщина: 1984».

Выбор членов Гильдии киноактёров США часто совпадает с мнением Американской академии кинематографических искусств и наук, присуждающей «Оскар». Так, в прошлом году все актёры, удостоенные SAG Awards за работу в полнометражных проектах, победили в аналогичных номинациях на премию «Оскар». Среди них — Хоакин Феникс («Джокер»), Рене Зеллвегер («Джуди»), Брэд Питт («Однажды в… Голливуде») и Лора Дёрн («История о супружестве»).

Кроме того, фильм «Паразиты», победивший в номинации «Лучший актёрский состав в игровом кино», взял четыре «Оскара». В том числе — за лучший фильм.

Впрочем, как отмечает IndieWire, исход этих церемоний совпадает не всегда. В число лауреатов и номинантов на премию Гильдии киноактёров США входили такие актёры, как Эмили Блант («Тихое место»), Лупита Нионго («Мы»), Тэрон Эджертон («Рокетмен») и Дженнифер Лопес («Стриптизёрши»). Никто из них не был номинирован на «Оскар» за эти проекты.

© Кадр из фильма «Суд над чикагской семеркой» (2020)

В номинации «Лучший актёрский ансамбль в драматическом сериале» второй год подряд побеждает сериал «Корона», повествующий о жизни британской королевской семьи с середины XX века до наших дней. К настоящему моменту сняты четыре сезона, в последнем идёт речь о взаимоотношениях принца Чарльза и принцессы Дианы.

В ленте задействованы такие артисты, как Оливия Колман, Клер Фой, Тобайас Мензис, Хелена Бонем-Картер, Эмма Коррин, Джош О'Коннор и другие. Ранее «Корона» получила второй «Золотой глобус» как лучший драматический сериал.

Актриса Джиллиан Андерсон, сыгравшая в «Короне» бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, одержала победу в номинации «Лучшая женская роль в драматическом сериале».

Лучшим исполнителем мужской роли в многосерийном проекте того же жанра назван Джейсон Бейтман за криминальный триллер «Озарк».

За работу в комедийном сериале награды был удостоен актёрский ансамбль ленты «Шиттс Крик». Отдельный приз получила исполнительница главной роли Кэтрин О'Хара. Также в сериале снимались Юджин Леви, Дэн Леви, Крис Эллиот, Энни Мёрфи и другие артисты.

Джейсон Судейкис победил в номинации «Лучшая мужская роль в комедийном сериале». Он сыграл оптимистичного тренера по американскому футболу в проекте «Тед Лассо».

Наград за съёмки в телефильмах или мини-сериалах удостоились Аня Тейлор-Джой, исполнившая главную роль в популярной ленте «Ход королевы», и Марк Руффало. Актёру сыграл сразу двух персонажей в сериале «Я знаю, что это правда».

В номинации «Лучшая команда каскадёров в сериале» победил проект «Мандалорец», выпущенный в рамках франшизы «Звёздные войны».

Триумфатором премии Гильдии киноактёров США по итогам 2020 года стал стриминговый сервис Netflix. В семи номинациях из 15 победили его проекты: «Ход королевы», «Корона», «Озарк», «Ма Рейни: Мать блюза» и «Суд над чикагской семёркой».