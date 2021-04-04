Тургеневская девушка или героиня Толстого: тест RT о женских персонажах русской литературы

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RT
Особое место в русской классической литературе занимают женские персонажи. В их числе образ тургеневской девушки, яркие героини Пушкина, Чехова, Толстого, Достоевского и других авторов. А что вы вспомните о героинях русских классиков? Проверьте себя с тестом RT.
Тургеневская девушка или героиня Толстого: тест RT о женских персонажах русской литературы
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