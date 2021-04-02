Русская классика или зарубежная? Тест RT на литературную память
В 1879 году во Франции вышел первый перевод романа-эпопеи Льва Толстого «Война и мир». С тех пор западный мир открыл для себя русскую классическую литературу, а зарубежные писатели стали ориентироваться в том числе на Толстого, Тургенева, Достоевского и других. А сможете ли вы отличить отрывок из зарубежной классики от отрывка из русской? Проверьте себя с тестом RT.
- Gettyimages.ru
- © Nikada
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