Драма о проблемах корейских иммигрантов и новая адаптация «Мортал Комбат»: главные кинопремьеры недели

Самый ожидаемый фильм этой недели — боевик «Мортал Комбат», адаптация одноимённой компьютерной игры. Также на большие экраны выходит сразу три картины с выдающейся фестивальной судьбой: драма шведского режиссёра Магнуса фон Хорна «ЗОЖ», военное кино от России, Германии и Белоруссии «Уроки фарси» и номинированная на «Оскар» лента «Минари». В числе других премьер — комедия «Будь моим Кириллом» и документальный фильм с элементами анимации «Книга Моря».

«ЗОЖ» (Sweat)

На съёмки драмы «ЗОЖ» шведский режиссёр и сценарист Магнус фон Хорн вдохновился, наблюдая в соцсетях за популярным фитнес-блогером. Постановщика поразило количество материалов, которые выкладывала девушка. По ним можно было узнать о её жизни всё: начиная от физических и эмоциональных проблем и заканчивая покупками. Постановщику стало интересно, что скрывается за такой публичностью.

«У неё 600 тыс. подписчиков в Instagram; её фотографии печатали на обложках журналов о бодибилдинге; она выпустила пару DVD-дисков с программами тренировок. Её работа — делать публикации и рассказывать о своей частной жизни. Она самозанятая, и предлагаемый ею продукт — её физическая форма. Но кто она за мгновение до того, как начинает записывать новое видео?» — цитирует Variety Магнуса фон Хорна.

Фильм охватывает три дня из жизни фитнес-мотиватора Сильвии — знаменитости с сотнями тысяч подписчиков в соцсетях. Однажды девушка рассказывает, что, несмотря на популярность и всеобщее восхищение, она очень одинока. Вскоре после этого признания Сильвия обнаруживает, что за ней кто-то следит.

Эта лента стала фестивальным хитом прошлого года. Она была представлена на киносмотрах в США, Белоруссии, Польше, Испании и других странах, а также вошла в программу Каннского кинофестиваля.

«Мортал Комбат» (Mortal Kombat)

Франшиза «Мортал Комбат» началась с серии видеоигр, первая из которых вышла в 1992 году. К настоящему моменту выпущено более двадцати её сиквелов и спин-оффов.

Игра была неоднократно экранизирована. В числе наиболее известных адаптаций — полнометражные фильмы «Смертельная битва» Пола У.С. Андерсона и «Смертельная битва 2: Истребление» Джона Р. Леонетти, вышедшие в 1995 и 1997 годах соответственно.

Новый «Мортал Комбат» — это не продолжение предыдущих экранизаций, а самостоятельный проект, связанный с другими лентами лишь некоторыми наиболее яркими персонажами франшизы. Среди них — Саб-Зиро, Соня Блейд, Скорпион, Лю Кан и другие.

События разворачиваются вокруг нового персонажа — Коула Янга. За героем охотится Саб-Зиро. Обеспокоенный вопросом безопасности своей семьи, Янг собирает команду лучших бойцов, избранных для защиты Земного царства от врагов из Внешнего мира.

«Минари» (Minari)

Драма американского постановщика корейского происхождения Ли Айзека Чуна «Минари» во многом основана на реальных событиях. В ней отражены детские воспоминания режиссёра о временах, когда его родители переехали в США.

Лента, ранее представленная на кинофестивале «Сандэнс», нашла отклик в том числе у незнакомой с проблемами иммигрантов аудитории. По мнению Ли Айзека Чуна, связано это с тем, что в фильме прежде всего затрагивается универсальная тема семейных взаимоотношений.

«Я видел, как у людей, работающих над фильмом, которые не являются корейскими иммигрантами, тоже стоял ком в горле и были сильные эмоции, потому что они думали о своих семьях. Истории об иммиграции — это истории семей. В этой истории часто упускают из виду то, что многое здесь делается из любви, из того самого желания ради друг друга идти на жертвы», — рассказал режиссёр в беседе с NPR.

События фильма разворачиваются в 1980-е. Семилетний американец Дэвид, сын корейских иммигрантов, переезжает с семьёй с Западного побережья США в Арканзас, где его отец собирается строить ферму. Мальчик пытается привыкнуть к новому окружению и образу жизни, в то время как его родители стремятся осуществить так называемую «американскую мечту».

Лента получила шесть номинаций на «Оскар», в том числе за лучший фильм, сценарий и работу режиссёра, а также была удостоена премии «Золотой глобус» как лучшая картина на иностранном языке.

«Уроки фарси» (Persian Lessons)

Молодой бельгиец Жиль в годы Второй мировой войны попадает в концлагерь в Германии. Мужчина избегает казни, соврав, что он не еврей, а перс. Вскоре герой получает задание обучить персидскому языку офицера Коха, который мечтает после войны открыть ресторан в Иране. Чтобы выжить, Жиль решает сочинить собственный язык и выдать его за фарси.

Фильм снят в копродукции России, Германии и Белоруссии. Его герои говорят на немецком и французском языках, а на площадке общение выстраивалось на английском. При этом, как отмечает продюсер Илья Стюарт, обозреваемые картиной вопросы универсальны и понятны каждому.

«Это история человеческая, история про взаимопонимание, про отношения. Вещи, о которых говорят в этом фильме, понятны во всех странах мира, на всех языках», — цитирует Стюарта РИА Новости.

Режиссёром ленты выступил Вадим Перельман («Ёлки 5», «Купи меня»), а главные роли в ней исполнили Ларс Айдингер и Науэль Перес Бискаярт.

«Будь моим Кириллом»

В свои 32 года Саша всё никак не может устроить личную жизнь и по этой причине постоянно выслушивает упрёки со стороны родственников. Однажды такое давление Саше окончательное надоедает, и она решается обмануть близких: выдать за своего молодого человека тренера по бегу.

Как отмечает сценарист и креативный продюсер Анна Макаренкова, затронутая в ленте тема актуальна для многих современных девушек, зависимых от мнения окружающих.

«В нашем обществе почему-то так принято — лезть в личную жизнь и задавать вопросы, как будто, если человек одинок, то это как-то неправильно. В такие моменты женщины уже и сами начинают верить в то, что с ними что-то не так — как произошло и с моей героиней. Ей кажется, что она какая-то не такая, раз после 30 у неё нет отношений и семьи. А мне кажется, это совершенно не важно. Жизнь может по-всякому сложиться: можно и не найти свою любовь, а можно найти — но совершенно неожиданно. И всё это никак не характеризует человека», — утверждает Макаренкова.

Комедия «Будь моим Кириллом» — дебютная полнометражная работа режиссёра Аллы Елисеевой, ранее работавшей над сериалом «Улица». Роли в фильме исполнили Виталийс Семёновс, Анастасия Евграфова, Сергей Стёпин, Ирина Розанова и другие артисты.

«Книга Моря»

Этот документальный проект Алексея Вахрушева продолжает тему жизни северных народов, которой режиссёр часто касается в своём творчестве.

В центре сюжета — морские охотники Чукотки. Каждый день они выходят в воды Берингова пролива, чтобы добыть пищу.

Несмотря на технологический прогресс, жизнь героев фильма не меняется: в своей работе они из года в год используют традиционные подходы и оказываются в тех же условиях, что и их предки. Именно это неизменное течение жизни стремились показать авторы ленты.

Документальные кадры дополняют анимационные вставки, снятые путём перекладки скульптурного пластилина. Их сюжет основан на мифе «О женщине, которая родила кита», хорошо знакомом местным жителям. В фильме эту историю рассказывают в том числе на эскимосском языке Наукана, который в наши дни знают всего порядка 20 человек.