Личные драмы и профессиональные дилеммы: на ТВ ожидается премьера сериала «Каспий 24» с Анастасией Заворотнюк

В субботу на телевидении выйдут все восемь эпизодов остросюжетной драмы «Каспий 24» с Анастасией Заворотнюк в главной роли. Сериал основан на истории создания телеканала «Астрахань 24». По сценарию персонаж Заворотнюк вместе со старинным другом запускает новый телеканал. Героям предстоит множество испытаний как профессионального, так и личного характера. Режиссёром ленты выступил Александр Франскевич-Лайе.

В день 50-летия Анастасии Заворотнюк на НТВ выходит сериал «Каспий 24», в котором актриса исполнила главную роль. Режиссёром проекта выступил Александр Франскевич-Лайе, ранее снявший многосерийные ленты «В июне 1941», «Смертельная схватка» и «Не покидай меня». Он же принял участие в разработке сценария, а также исполнил одну из центральных ролей. Идея сериала принадлежит Игорю Угольникову, продюсеру таких громких картин, как «Подольские курсанты», «Брестская крепость» и «Батальонъ».

Работа над сериалом велась в Астрахани, Минске и других городах ещё в 2017 году, однако премьера была надолго отложена. Как предположил Александр Франскевич-Лайе в беседе с RT, это могло произойти из-за болезни Анастасии Заворотнюк.

«Ждали, когда ей станет лучше, чтобы она могла разделить с нами радость премьеры», — сказал постановщик.

События разворачиваются вокруг тележурналистки Полины Королёвой. Вместе со старинным другом Сергеем (Александр Носик) они берутся за создание нового астраханского телеканала — «Каспий 24». Героям удаётся реализовать амбициозный проект, однако успешный запуск становится лишь началом их непростого пути. Выясняется, что у Полины и Сергея немало влиятельных недоброжелателей, которые жаждут извлечь личную выгоду из этой затеи.

Полине тем временем приходится не только выпутываться из политических интриг и строить карьеру, но и решать массу личных проблем. Те обеспечивают теледраму неожиданными поворотами и яркими эмоциями: героиня потеряет все сбережения, сделает непростой выбор в отношении семьи и даже переживёт трагическую гибель близкого человека.

«Моя героиня — хрупкая женщина, которая создаёт целый телеканал, мужественно справляясь со сложностями, что встречаются на её пути. Главная её черта — уверенность, она знает, чего хочет, и неотступно следует за своей мечтой — создать настоящее телевидение, тёплое и сокровенное, которое способно делать людей добрее и счастливее. И именно это не даёт ей сдаться», — рассказывала Анастасия Заворотнюк.

© PR НТВ

В основу сценария легла биография журналистки Елены Ульяновой, в своё время запустившей телеканал «Астрахань 24» и руководившей им в течение четырёх лет. В частности, в ленте рассказывается о её работе над созданием телеканала, а также, как отмечает Александр Франскевич-Лайе, представлены некоторые эпизоды из личной жизни Ульяновой. О них поведала сама журналистка: она неоднократно встречалась с авторами сериала и принимала участие в его создании на подготовительном этапе.

«Идея начиналась с неё. Мы встречались с ней, общались, она нам дала толчок. Ну а дальше, естественно, появились сценаристы и их фантазия. Мы старались использовать как можно больше историй из реальных событий и адаптировать их к нашим персонажам», — рассказал Александр Франскевич-Лайе RT.

Впрочем, близкого сходства героев и событий, показанных в сериале, с реальными людьми и их жизнью ждать не стоит: многое всё же было выдумано сценаристами.

«Нам представилось, что судьба Елены весьма драматична и зрителям будет интересна. Конечно, мы со сценаристами серьёзно «докрутили» сам сценарий, введя в него новые детективные ходы, сюжетные линии и драматические события. В реальной истории, слава богу, никто никого не убивал, а тут будет и это», — говорит Игорь Угольников.

Интересно, что создатели проекта хотели видеть исполнительницей главной роли именно Анастасию Заворотнюк. Как рассказал постановщик, продюсеры и Елена Ульянова сошлись во мнении, что эта актриса — идеальный выбор. Позднее с их решением согласились и представители НТВ.

«Вариантов не было. Анастасия Заворотнюк сразу была предложена. И Лена, и Угольников, и, естественно, я тоже поддержал. И Анастасия сама из Астрахани, поэтому все звёзды сошлись», — вспоминает режиссёр.

© PR НТВ

Одного из центральных героев в сериале сыграл сам Александр Франскевич-Лайе. При этом изначально предполагалось, что его роль будет небольшой (хотя и от неё постановщик хотел отказаться по причине большого объёма работ за кадром), а для развития одной из сюжетных линий авторы ленты планировали ввести нового персонажа. Однако ради удобства организации рабочего процесса было принято решение объединить двух героев и расширить присутствие режиссёра на экране.

«Мы поняли, что моё участие как следователя в такой небольшой, незначительной роли только поможет нашему КПП (календарно-постановочному плану. — RT), потому что я всегда буду под рукой. А потом, когда мы начали снимать, всей продюсерской группой подумали, что нам нужно эту роль каким-то образом развить и соединить с Настиной ролью», — рассказал Франскевич-Лайе.

Он добавил, что такое решение позволило сделать сюжет, включающий множество негативных поворотов, более обнадёживающим.

Помимо детективной и драматической историй, в «Каспии 24» развита тема закулисья телевидения. Многие ключевые сцены разворачиваются в телестудии, что позволяет зрителю представить, как снимаются телепрограммы и что происходит по ту сторону экрана в случае нештатных ситуаций.

«Это интересно с той точки зрения, что можно посмотреть на всё, в том числе и на свою жизнь, со стороны и дать возможность зрителю увидеть задуманное нами», — отмечает Александр Носик.

Однако в данном случае речь скорее идёт об атмосфере, в которой трудятся телевизионщики, и лишь о некоторых особенностях их профессии: создатели сериала не ставили перед собой цель документально рассказать на экране о тонкостях работы журналистов, а ориентировались прежде всего на личные истории героев.

«Важны были судьбы людей, которые работают на телевидении, характеры персонажей, их личные драмы, профессиональное отношение к своему любимому делу. Вот это было нашей основной задачей, чтобы сериал получился интересным», — пояснил Александр Франскевич-Лайе.

Сериал «Каспий 24» насчитывает восемь серий продолжительностью около 40 минут. Все они выйдут в эфир в течение одного вечера.