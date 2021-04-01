«Повесть временных лет» или «Слово о полку Игореве»: тест RT о древнерусской литературе

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«Повесть временных лет» и «Слово о полку Игореве» — два ярких памятника древнерусской литературы, позволяющие узнать много о минувших эпохах. Один из них — летопись, содержащая уникальную информацию о раннем прошлом древнерусского государства. Второй — поэма, в сюжете которой сплетены воедино история, политика и человеческие эмоции. А сможете ли вы отличить эти произведения или факты о них друг от друга? Проверьте себя с тестом RT.
«Повесть временных лет» или «Слово о полку Игореве»: тест RT о древнерусской литературе
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