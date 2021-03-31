«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: откровения экс-сотрудницы Навального | традиции или насилие? | «Лидеры России»

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RT
В сегодняшнем стриме поговорим с бывшей сотрудницей ФБК* Алёной Нарвской, которая в интервью изданию «Газета.ru» рассказала об управленцах и кумовстве в этой организации. Также узнаем у руководителя конкурса «Лидеры России» Алексея Комиссарова, чего ожидать в новой серии проекта. Кроме того, обсудим с уроженкой Дагестана Миланой Магомедовой, которая прячется от своей семьи в Екатеринбурге, положение дел в семьях с традиционными ценностями. Наши ведущие: Надана Фридрихсон, Виталий Серуканов, Анатолий Кузичев.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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