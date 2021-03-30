Девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый: тест RT о веках русской поэзии

Поэтические произведения часто становятся популярны и сами по себе, и в качестве отдельных цитат и афоризмов, которые начинают жить самостоятельной жизнью вне контекста. Какие-то стихотворения получают известность при жизни авторов, каким-то нужна проверка временем. А сможете ли вы отличить стихи современных поэтов от произведений XIX и XX века? Проверьте себя с тестом RT.

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