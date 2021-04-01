Фэнтези с атмосферой Российской империи и приквел «Полицейского с Рублёвки»: главные сериалы апреля

В апреле выходит сразу несколько сериалов о героях, обладающих выдающимися способностями, в том числе такие костюмные проекты в жанре фэнтези, как «Невероятные» и «Тень и кость». Большим реализмом отличаются приключенческий боевик «Кунг-фу» и российский триллер «Медиатор». Отечественные кинематографисты также предлагают к просмотру сериал «Милиционер с Рублёвки» (приквел лент франшизы «Полицейский с Рублёвки») и драмеди о webcam-сфере Happy End. Среди других премьер месяца — мрачная комедия «Игрушка для взрослых», детектив «Мейр из Исттауна» и драма «Берег москитов».

Happy End. С 1 апреля на More.tv

Webcam — сфера бизнеса, которая строится на общении моделей с клиентами посредством веб-камер. Зачастую диалог переходит в приватный чат, где может трансформироваться в шоу с элементами эротики. Именно в этот бизнес погружаются главные герои сериала Happy End — 19-летние влюбленные Лера и Влад. Им предстоит выдержать множество испытаний на пути к лучшей жизни, а главное — постараться сохранить свои чувства.

Сериал выходит с возрастной маркировкой 18+. Режиссёр Евгений Сангаджиев подчёркивает, что этот проект может показаться откровенным, но в действительности он скорее «тонкий и очень интуитивный».

С постановщиком согласен и актёр Денис Власенко, сыгравший Влада.

«Я обожаю такие провокационные вещи, и, познакомившись с Сангаджиевым, я точно понимал, что это не будет какая-то пошлятина, что-то безвкусное — секс ради секса, webcam ради webcamа или что-то ради хайпа», — рассказал артист.

Роль Леры досталась Лене Трониной. Также в сериале задействованы Любовь Толкалина, Александр Горчилин, Лукерья Ильяшенко, Алексей Агранович, Александра Ребёнок и другие актёры.

«Игрушка для взрослых» (Made for love). С 1 апреля на HBO Max, со 2-го на more.tv

«Игрушка для взрослых» — мрачная, циничная и местами абсурдная комедия о разводе и мести. Создатели ленты попытались представить, как далеко одни люди могут зайти, чтобы сохранить любовь, а другие — чтобы её разрушить.

В центре сюжета — Хэйзел Грин в исполнении Кристин Милиоти («Как я встретил вашу маму», «Чёрное зеркало»). Ей около 30 лет, десять из которых прошли в тяжёлом браке с миллиардером и техническим гением Байроном Гоголем (Билли Магнуссен). Однажды героиня сбегает от супруга и вскоре узнаёт, что тот вживил ей в мозг чип с видеокамерой. Устройство позволяет следить не только за местоположением девушки, но и за её эмоциональным состоянием. Хэйзел попробует укрыться от благоверного в родном городе — у отца, который после смерти жены живёт с секс-куклой.

Исполнители главных ролей сравнивают ситуацию, в которой оказалась героиня сериала в собственном доме, с тем, как изменилось общение людей из-за пандемии коронавируса.

«Как ни парадоксально, общаясь посредством интернета, мы всё больше друг от друга отдаляемся. Особенно в условиях пандемии, когда мы в буквальном смысле постоянно находимся в изоляции. Мне кажется, все мы жаждем живого контакта. Всё это отражается в нашей истории — это чувство незащищённости, которое испытываешь, когда проникаешься другим человеком, а также возникающая при этом неразбериха», — рассказал Билли Магнуссен в беседе с Deadline.

Кристин Милиоти также отметила, что в ленте идёт речь о людях, которые отчаянно пытаются найти общий язык.

Сериал снят по одноимённому роману Алиссы Наттинг, лучшей книге 2017 года по мнению нескольких авторитетных изданий.

«Кунг-фу» (Kung Fu). С 7 апреля на CW

«Кунг-фу» представляет собой переосмысление выходившего в 1970-х одноимённого сериала с Дэвидом Кэррадином в главной роли.

События нового проекта разворачиваются в наши дни, а в центре сюжета — американская студентка китайского происхождения Ники. Чтобы справиться с личностным кризисом, девушка бросает учёбу и отправляется в уединённый монастырь в Китае, где постигает боевые искусства. Вернувшись домой, Ники понимает, что её родной Сан-Франциско погряз в преступности. Героиня постарается защитить близких при помощи полученных в монастыре навыков, а также найти того, кто убил её наставника.

Главную роль в сериале исполнила Оливия Лян, ранее появившаяся в проектах «Наследие» и «Анатомия страсти». В беседе с порталом ETOnline актриса отметила, что ей практически не пришлось ничего играть, поскольку жизнь героини во многом соответствует её собственному опыту.

«Кристина (Ким. — RT) очень тонко прописала всё это в сценарии, в полной мере отразив, что значит быть американкой азиатского происхождения, дочерью иммигрантов в первом поколении. Мне понравилась сама идея, что на таких, как я, обратят внимание. Мне особо ничего и не приходилось играть. Такое чувство, будто это продолжение всего того опыта и событий, которые мы (американцы азиатского происхождения. — RT) и так переживаем в реальном мире», — утверждает Лян.

«Невероятные» (The Nevers). С 11 апреля на HBO

События фэнтези-драмы «Невероятные» разворачиваются в Лондоне второй половины 1890-х. После некоего сверхъестественного события у многих горожан (в основном женщин) обнаруживаются невероятные способности. Но обладатели дара оказываются в серьёзной опасности: окружающие пытаются или заработать на необычных талантах, или истребить «одарённых». На защиту героев встают изобретательница Пенанс Эдейр (Энн Скелли) и вдова Амалия Тру (Лора Доннелли).

Постановкой проекта занимались Дэвид Семел («Доктор Хаус»), Зетна Фуэнтес («Бесстыжие») и Джосс Уидон («Мстители»). Последний также работал над скриптом в соавторстве со сценаристами сериала «Баффи — истребительница вампиров» Джейн Эспенсон и Дугласом Петри.

«Милиционер с Рублёвки». С 12 апреля на ТНТ

«Милиционер с Рублёвки» — приквел лент популярной франшизы «Полицейский с Рублёвки» с Сергеем Буруновым в главной роли. Действие нового сериала разворачивается в 1990-х, когда ещё молодой Володя Яковлев расследовал свои первые дела.

Главная роль досталась Артёму Сучкову, уже примерившему амплуа Яковлева в четвёртом сезоне основного сериала. Артист представил собственное видение персонажа, однако при создании образа постарался учесть наработки старшего коллеги.

«Играть молодого Яковлева оказалось довольно энергозатратно. Он импульсивен, экспрессивен, неуравновешен. Во время съёмок смеялись много, но чаще всего над ситуациями внутри сценария», — вспоминает Сучков.

По словам авторов сериала, они стремились вспомнить о различных явлениях тех лет, набросив на них «флёр сказочности и абсурда».

«Медиатор». С 16 апреля на START

Андрей Павлов (Андрей Бурковский) отлично чувствует людей и обладает удивительной способностью к переговорам — он может убедить кого угодно в чём угодно и находит общий язык даже с террористами. Этот талант приносит герою хороший доход — многие крупные бизнесмены готовы отдать большие деньги за успешный исход деловой встречи. Однако у дара есть и обратная сторона — Андрей видит окружающих насквозь и не может никому доверять.

«Самое сложное для моего героя — общаться не с террористами, а с обычными людьми, уверенными в своей правоте. В случае с террористом понятно, кто плохой, кто хороший. Задача моего героя — разобраться в человеке, понять, где он врёт, изображает, а где на самом деле правда, в чём его внутренняя боль», — объясняет Бурковский.

Режиссёром проекта выступил Артём Аксёненко («Неуловимые», «Друзья друзей»). По словам постановщика, «Медиатор» сочетает в себе несколько разных жанров. Кроме того, сериал интересен необычным подходом к повествованию.

«При помощи ярких деталей-символов мы ведём зрителя не к разгадке сюжета, но к точке обрыва — началу поворота в истории, разрушающего догадки. Эта синематографическая эклектика, продиктованная непредсказуемым сюжетом, а также противоречивыми образами, является яркой приметой нашего времени, когда избыток приводит к обесцениванию ценностей и законов — таких как семья, личная жизнь, пространство», — интригует Аксёненко.

Сериал насчитывает 16 эпизодов. Первые десять выйдут в течение весны, а остальные зрители увидят осенью.

«Мейр из Исттауна» (Mare of Easttown). С 18 апреля на HBO

Кейт Уинслет возвращается на телевидение с главной ролью в криминальной ленте «Мейр из Исттауна». Актриса играет детектива Мейр Шиэн, расследующую жестокое убийство. Параллельно с работой Мейр разбирается с личными травмами, во многом определившими её жизнь.

По словам Уинслет, эта роль стала одной из самых сложных в её карьере, поскольку героиня совсем не похожа на артистку. Тем не менее сценарий увлёк Уинслет и позволил ей проникнуться историей Мейр.

«Мне удалось прочувствовать не только её характер, но также то, в каком мире она живёт, откуда она родом. Я говорю о чувстве принадлежности к сообществу, когда ты так крепко привязан к каким-то людям, что временами забываешь, кто ты без них», — вспоминает актриса.

Режиссёр проекта — Крэйг Зобел. Ранее он работал над такими популярными сериалами, как «Американские боги» и «Мир Дикого Запада».

«Тень и кость» (Shadow and Bone). С 23 апреля на Netflix

Многосерийная фэнтези-драма «Тень и кость» основана на одноимённом романе американской писательницы Ли Бардуго, бестселлера по версии изданий New York Times и Los Angeles Times.

Действие книги разворачивается в альтернативной вселенной, вдохновлённой Российской империей — именно на её эстетику, культуру и политическое устройство ориентировалась Бардуго, работая над романом.

Как пишет один из пользователей сайта газеты The Guardian, такой подход позволил создать особую атмосферу, необычную для книг в жанре фэнтези.

«Нашим глазам открывается волшебный, яркий и прекрасный мир, вдохновлённый царской Россией XIX века. Это мир, полный роскошных платьев, чинных танцев и придворных интриг. Даже изображение великолепного дворца на обложке вызывает немедленные ассоциации с Россией», — говорится в обзоре.

По сюжету кишащий монстрами непреодолимый каньон разделил некогда процветающую страну Равку на две части. Девушка-воин Алина Старкова неожиданно обнаруживает в себе магическую силу, способную объединить государство и вернуть ему былое величие. Старкова приступает к тренировкам, чтобы отточить свои навыки. Девушке предстоит победить силы зла и разобраться с политическим заговором.

Центральные роли в сериале исполнили Джесси Мей Ли, Арчи Рено, Фредди Картер и Бен Барнс.

«Берег москитов» (The Mosquito Coast). С 30 апреля на Apple TV+

«Берег москитов» представляет собой приключенческую драму об опасном путешествии вымышленного изобретателя Элли Фокса. По сюжету Фокс вынужден скрываться от американского правительства и вместе с семьёй бежит в Мексику.

Сериал основан на одноимённом романе американского писателя Пола Теру. Книга уже была экранизирована в 1980-х. Тогда лента с Харрисоном Фордом и Хелен Миррен получила две номинации на «Золотой глобус».

В новой адаптации главную роль исполнил племянник писателя Джастин Теру («Малхолланд Драйв», «Шпион, который меня кинул»).