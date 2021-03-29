Символы языка: тест RT об истории русской письменности
На протяжении своей истории русский язык неоднократно реформировался: вместе с правилами построения предложений, написания слов и пунктуации менялась и сама письменность. Наш кириллический алфавит прошёл долгий путь развития от своей первоначальной формы до того, чем мы пользуемся сейчас. А что ещё можно вспомнить об истории русской письменности? Проверьте себя с помощью теста RT.
- РИА Новости
- © Май Начинкин
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