Символы языка: тест RT об истории русской письменности

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RT
На протяжении своей истории русский язык неоднократно реформировался: вместе с правилами построения предложений, написания слов и пунктуации менялась и сама письменность. Наш кириллический алфавит прошёл долгий путь развития от своей первоначальной формы до того, чем мы пользуемся сейчас. А что ещё можно вспомнить об истории русской письменности? Проверьте себя с помощью теста RT.
Символы языка: тест RT об истории русской письменности
  • РИА Новости
  • © Май Начинкин

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