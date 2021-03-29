Впервые в истории: фильм российского режиссёра Ильи Найшуллера возглавил американский прокат

Криминальный триллер Ильи Найшуллера «Никто» занял первую строчку по сборам за выходные в американском прокате. Это первый случай, когда чарт возглавляет лента российского режиссёра. Главную роль в фильме исполнил звезда сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Боб Оденкёрк. Он сыграл семьянина Хатча Мэнселла — человека с тёмным прошлым, которое напоминает о себе после случайного конфликта героя с русской мафией.

Фильм Ильи Найшуллера «Никто» с Бобом Оденкёрком в главной роли возглавил американский прокат по итогам выходных. Это первый случай в истории, когда во главу чарта встала лента российского режиссёра.

На экраны американских кинотеатров «Никто» вышел в пятницу, 26 марта. В тот же день фильм заработал более $2,5 млн, обойдя анимационную премьеру от студии Disney «Райя и последний дракон», а также успешно выступающие в прокате ленты «Поступь хаоса», «Семейка Крудс: Новоселье» и «Заступник».

За выходные фильм Найшуллера подтвердил свой успех: с итоговыми сборами $6,7 млн на 2460 площадках он сохранил лидирующую позицию в американском бокс-офисе.

Российские зрители смогли увидеть боевик неделей раньше — он идёт в кинотеатрах с 18 марта. В день премьеры лента собрала 12,8 млн рублей, что также стало лучшим результатом. По итогам выходных сборы фильма составили 91,8 млн рублей. Тогда «Никто» уступил лидирующие позиции приключенческой ленте «Пальма» и мультфильму «Райя и последний дракон».

К настоящему моменту кассовые сборы картины в России достигли 167 млн рублей, а во всём мире ей удалось заработать порядка $11,7 млн.

На мировом рынке главным событием недели стала премьера боевика «Годзилла против Конга». Фильм уже собрал $121,8 млн. Из них $70,3 ленте принесли китайские зрители.

На экраны российских кинотеатров картина вышла на прошлой неделе и уже за первые выходные заработала 434 млн рублей. Американская премьера запланирована на 31 марта.

© Кадр из фильма «Никто»

В центре сюжета ленты «Никто» — история обыкновенного мужчины средних лет Хатча Мэнселла. Поначалу герой не делает ничего эктраординарного — он даже не может защитить семью от грабителей. Но постепенно становится ясно, что Хатч — очень опасный противник.

Герой сталкивается с компанией парней, которые пристают к одинокой девушке. Заступаясь за незнакомку, Мэнселл демонстрирует свою силу, а после инцидента вступает в прямую конфронтацию с русской мафией. Ему предстоит проявить все навыки, приобретённые когда-то, в другой жизни.

Рейтинг «свежести» проекта на Rotten Tomatoes составил 80%. Также новый триллер заслужил положительную оценку 95% зрителей (на основе голосов нескольких сотен пользователей). Ряд критиков хвалят неочевидное решение снять остросюжетный боевик, в котором главная роль досталась Бобу Оденкёрку, известному западной аудитории прежде всего в качестве комика. Многим понравилась игра артиста в новом амплуа.

«Найшуллер всё же нащупывает важный баланс, доверив талантливому актёру роль в ленте со стремительно раскручивающимся непредсказуемым сюжетом, где количество кровавых сцен удовлетворит фанатов экшена и при этом не покажется избыточным рядовому зрителю. Это редкий современный фильм в жанре экшен, который позволяет надеяться, что его кассовые сборы дадут его создателям возможность выпустить сиквел», — отмечает сотрудник сайта RogerEbert.com Брайан Таллерико.

Критик даже предположил, что кроссовер, в котором Хатч Мэнселл выступил бы против Джона Уика, может собрать огромную кассу. Над обоими проектами работал сценарист Дерек Колстад, что делает появление подобной ленты теоретически возможным.

Также рецензенты отмечают, что в фильме сложно найти какие-либо принципиальные новшества для выбранного жанра, однако кинематографисты не ставят перед собой слишком амбициозных задач и успешно пользуются известными приёмами.

Тем не менее некоторые авторы выступили с резкой критикой ленты. Марк Кеннеди из Assosiated Press в своей рецензии пожурил Илью Найшуллера за постановку сцен убийств с использованием замедленной съёмки и романтической музыки (по мнению автора, это избитый приём). Да и в целом он счёл ленту грубой и вторичной.

«Сцены гибели людей — не изящные или проникновенные, а просто жестокие. Сценарий — не остроумный или поучительный, а просто жестокий. По глубине персонажей фильм можно сравнить с видеоигрой от первого лица Call of Duty... Все уже видели, как пули в замедленной съёмке разрываются в вооружённых до зубов актёрах массовки, от чего те подлетают в воздух и трясутся, будто дёрганые танцоры. В этой бессмысленной, необоснованной кутерьме нет ничего нового. А насилие в качестве афродизиака — не то, что мы хотели бы увидеть в 2021 году. Фильм «Никто» никому не предложит хорошего финала», — заключил критик.