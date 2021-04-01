1990-е глазами подростка: о чём фильм «Маша»

В российских кинотеатрах начинается показ фильма «Маша» — истории девушки, чьё детство пришлось на 1990-е. Героиня росла в окружении ребят из боксёрской секции своего дяди, не подозревая, что дружит с преступниками. Однако со временем Маше придётся расстаться с иллюзиями. Эта картина стала режиссёрским дебютом сценариста Анастасии Пальчиковой. Роли в ленте исполнили Полина Гухман, Анна Чиповская, Максим Суханов и другие артисты.

В российский прокат выходит драма «Маша» — первая полнометражная режиссёрская работа сценариста и музыканта Анастасии Пальчиковой. Постановщица также выступила автором сценария картины. Художественным руководителем ленты стал Валерий Тодоровский.

Главная героиня — рыжеволосая девочка Маша в исполнении Полины Гухман. Зрители знакомятся с Машей в тот момент, когда она превращается из ребёнка в девушку и окружающие начинают смотреть на неё иначе. Но, к счастью, от излишнего внимания героиню ограждают друзья из боксёрской секции её дяди.

Маша впервые красится и надевает «взрослые» туфли не по размеру, к ней приходит первая любовь. Раньше девочка просто любила петь джаз, теперь же ей нужно выступать перед зрителями (пускай и перед знакомыми) и брать уроки вокала. Также героине предстоит научиться нести ответственность за свои поступки и задумываться о последствиях (скажем, если она заплачет на глазах у друзей, нечаянный виновник её горя будет избит до полусмерти).

«Маша, моя героиня, мечтательная, милая снаружи и бойкая внутри. Она живёт в своём собственном мире, где все люди хорошие, где нет зла, до определённого этапа в своей жизни. Чувствовать себя хорошо её заставляла джазовая музыка. Она не представляла ни дня без неё. Конечно же, также её компания друзей, её вечная поддержка. В этом фильме показано то страшное время, целая эпоха хаоса глазами девочки-подростка», — в беседе с RT описала свою героиню Полина Гухман.

По ходу повествования становится очевидно, что безопасная среда, в которой растёт Маша, — это иллюзия. Раскрывается контраст мира, в котором живёт героиня, и реального положения вещей. Вокруг царит средневековое беззаконие, в городе выстроена параллельная вертикаль власти, в которую включены мужчины разных возрастов — от юных дворовых хулиганов до владельцев заводов.

Кадр из фильма «Маша»

© kinopoisk.ru

Для Пальчиковой ценно художественное осмысление того времени: зарисовки быта, воспоминания о моде, интерьерах — и всё через призму восприятия подростка.

Режиссёр и сценарист признаётся, что, хотя большую часть истории составляет вымысел, во многом картина основана на её детстве. Поэтому и в реальность происходящего верится на протяжении всего фильма: видно, что автор прекрасно знает, о чём рассказывает.

«Маша» — не про 1990-е, не про страну», — объяснила RT Анастасия Пальчикова. — «Маша» — это легенда (или сказка) про девочку. Нашей задачей было подняться над временем, а не погружаться в него, категорически не тащить активную натуру 1990-х, а превратить их в Машино воспоминание».

Зритель может удивиться внезапному завершению сюжетной линии, повествующей о детстве героини, — почему бы не понаблюдать за жизнью девочки дальше? Но Анастасия Пальчикова права: повествование останавливается ровно там, где надо. Всё уже случилось, остаётся лишь эпилог.

Кадр из фильма «Маша»

© kinopoisk.ru

Важно, что на сей раз кинематографистам удалось обойтись без романтизации бандитизма. «Здесь нет какой-то тоски по тем временам. Здесь есть та объективная реальность, которая была в глазах Маши в тот момент», — заявил RT исполнитель роли Андрея Александр Мизёв.

«Мы не брали и не делали какие-то клише, штампы... Мы не играли братков, мы играли людей. Мы играли судьбы, которые у них были. За счёт этого, мне кажется, история получилась легче, проще, и тем самым она подкупает и цепляет людей», — рассказал RT Сергей Двойников, который сыграл бандита по прозвищу Трёшка. Судьба его героя закономерна и назидательна. Артист признаётся, что он симпатизирует своему персонажу, но одновременно Трёшка неприятен Двойникову в контексте совершённого им жестокого преступления.

В фильме сбалансированно поданы драматическая и ироническая (не комическая) составляющие. Часть юмора приходится на отсылки. Образ героя Максима Суханова, главаря банды, удачно дополняют «пацанские» цитаты в духе времени: «Кто жив, тот и прав», «Либо ты, либо тебя», «Времена неправильные — вот так и живём». Сами по себе эти фразы несмешные, однако в фильме поданы с необходимой долей юмора.

Ещё одно достоинство ленты — актёрский состав. Вместе с популярными артистами — Максимом Сухановым, Анной Чиповской — в кадре появляются перспективные молодые актёры: Сергей Двойников, Александр Звездин, Александр Мизёв, Ольга Федотова, Максим Сапрыкин и другие. Новые лица также добавляют видеоряду реалистичности.

Интересно, что Чиповская, которая сыграла взрослую Машу, присоединилась к проекту в последний момент. Из-за особенностей сюжета актриса должна была не только походить на Полину Гухман внешне, но и обязательно уметь петь.

Кадр из фильма «Маша»

© kinopoisk.ru

«Дело в том, что человек без музыкального бэкграунда не так подходит к микрофону, не так в него дышит, не так поправляет провода, не так смотрит во время пения — (есть. — RT) куча такого, чему быстро научиться невозможно. И тут мой оператор Глеб Филатов предложил Чиповскую. Я сначала побаивалась, сказала: «Ну конечно, у меня ж нет больше трудностей на дебюте, подсунь мне звезду на роль взрослой Маши». Но потом мы встретились с Аней и стало ясно, что всё, без вариантов», — поделилась воспоминаниями Анастасия Пальчикова.

Хотя в этом проекте постановщица дебютировала как режиссёр полного метра, она маститый сценарист. Поэтому повествование собрано очень качественно. Пальчикова спрятала в «Маше» немало чеховских «ружей», которые исправно «стреляют». Лента не интригует беспричинно, и практически все небольшие сцены тем или иным образом подводят к ключевым поворотам сюжета. В результате у зрителя даже может возникнуть желание пересмотреть фильм, чтобы проследить, какое развитие событий предрешено незначительными репликами и случайными встречами.