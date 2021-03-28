Поднять занавес: тест RT о русских драматургах и пьесах

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RT
Русская драматургия возникла в XVII веке и изначально была посвящена религиозным темам. Чуть позже в России начали появляться театры, на сценах которых ставились светские пьесы. В XIX веке отечественные драмы стали получать признание как в стране, так и за её пределами, а их авторы становились знаменитостями. А что ещё можно вспомнить о русских драматургах и их произведениях? Проверьте себя с помощью теста RT.
Поднять занавес: тест RT о русских драматургах и пьесах
  • Cцена из спектакля по пьесе А.П. Чехова «Три сестры» в постановке Московского Художественного Академического театра имени М.Горького. 1958 год
  • РИА Новости
  • © Александр Гладштейн

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