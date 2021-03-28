Поднять занавес: тест RT о русских драматургах и пьесах

Русская драматургия возникла в XVII веке и изначально была посвящена религиозным темам. Чуть позже в России начали появляться театры, на сценах которых ставились светские пьесы. В XIX веке отечественные драмы стали получать признание как в стране, так и за её пределами, а их авторы становились знаменитостями. А что ещё можно вспомнить о русских драматургах и их произведениях? Проверьте себя с помощью теста RT.

Cцена из спектакля по пьесе А.П. Чехова «Три сестры» в постановке Московского Художественного Академического театра имени М.Горького. 1958 год

РИА Новости

© Александр Гладштейн