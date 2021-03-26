«Редкий художественный дар»: иллюстрации Толкина появятся в новом издании «Властелина колец»

Американские издатели перевыпустят знаменитый роман Джона Толкина «Властелин колец». В книгу впервые войдут около 30 иллюстраций, созданных самим автором. Ожидается, что издание появится в продаже в октябре 2021 года в США, а позднее — и в других странах. Ранее некоторые рисунки писателя были опубликованы в его повести «Хоббит, или Туда и обратно», а также представлены на выставках.

Американское издательство Houghton Mifflin Harcourt Books & Media перевыпустит роман Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец». Книга впервые будет включать около 30 иллюстраций, набросков и карт, созданных самим автором.

Ранее некоторые иллюстрации Толкина уже публиковались на страницах его повести «Хоббит, или Туда и обратно». Над обложкой книги также трудился сам автор. Кроме того, многие работы Толкина представлены в книгах Pictures by JRR Tolkien («Рисунки Дж.Р.Р. Толкина»), собранной сыном писателя Кристофером, и JRR Tolkien: Artist and Illustrator («Дж.Р.Р. Толкин: Художник и иллюстратор») Уэйна Хэммонда и Кристины Скалл. Также иллюстрации были показаны на трёх выставках.

Как подчёркивает Дебора Броди, вице-президент и издатель компании Houghton Mifflin Harcourt Books & Media, «его очаровательные и выразительные иллюстрации «Хоббита», особенно уже ставшее культовым изображение с обложки, сейчас так же любимы, как и история, которую они сопровождают».

Однако сам Толкин давал своим рисункам невысокую оценку. Так, после публикации «Хоббита» писатель согласился со словами критика, утверждавшего, что изображения не отражают литературный талант и воображение автора.

В ходе работы над «Властелином колец» Толкин и вовсе утверждал, что не может заниматься изобразительным искусством в том числе из-за неумения рисовать.

«У меня не должно быть ни времени, ни сил на иллюстрации. Я никогда не умел рисовать, и, похоже, сейчас мне не даются даже недоделанные потуги на подобное творчество. Карта (крайне необходимая) является пределом моих возможностей», — цитирует The Guardian Джона Толкина.

Тем не менее писатель продолжил работать над набросками, иллюстрирующими приключения Фродо и Сэма. Некоторые создавались для собственного удовольствия и не получили публичного распространения при жизни Толкина.

«Сам автор отличался скромностью и с пренебрежением отзывался об очевидном и редком художественном даре, которым обладал, несмотря на отсутствие специальной подготовки. Из-за этой скромности лишь немногие другие творения Толкина были известны или демонстрировались при его жизни. А позднее их можно было встретить преимущественно в научных трудах», — утверждает Дебора Броди.

Новое издание «Властелина колец» выйдет в США 19 октября 2021 года. Ожидается, что в будущем книгу переведут на другие языки и пустят в продажу по всему миру.

Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение Короля» (2003)

© kinopoisk.ru

Роман Дж.Р.Р. Толкина «Властелин колец» состоит из трёх частей, впервые опубликованных в середине 1950-х, — «Братство Кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля». Книга была переведена более чем на 70 языков и стала международным бестселлером: всего продано более 150 млн копий.

Считается, что в своих произведениях Толкин заложил основу для дальнейшего формирования жанра фэнтези. Писателю удалось отойти от традиционной сказочной формы, отличающейся примитивными историями и отсутствием внутреннего конфликта у героев, и создать целую вселенную, наполненную множеством многогранных персонажей, принадлежащих к разным культурам.

Многие авторы романов в жанре фэнтези черпали вдохновение именно во вселенной Толкина. В их числе — Джоан Роулинг («Гарри Поттер»), Стивен Кинг («Тёмная башня»), Джордж Мартин («Песнь льда и пламени») и Урсула Ле Гуин («Земноморье»).

В 2000-х «Властелина колец» экранизировали. Режиссёром трёх полнометражных фильмов стал Питер Джексон, центральные роли в лентах исполнили Элайджа Вуд, Шон Эстин, Вигго Мортенсен, Иэн Маккеллен и другие актёры.

Серия картин с успехом выступила в прокате. Первая часть заработала $888,4 млн, вторая — $943,5 млн, а третья — $1,142 млрд. При этом бюджет каждой ленты не превышал $95 млн.

Фильмы были высоко оценены как критиками, так и зрителями и удостоились ряда престижных наград, в том числе премий «Оскар». Первые части получили четыре и две статуэтки соответственно. Третья победила во всех 11 номинациях, в которых была представлена: «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший монтаж» и других. Лента догнала таких рекордсменов по количеству наград, как «Бен-Гур» и «Титаник», и стала первым фильмом в жанре фэнтези, получившим премию в главной номинации.