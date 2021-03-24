Дома власти и отдыха: тест RT о дворцах и усадьбах России

Дворцы и усадьбы появились в России ещё до Смутного времени. Дворцы были средоточием власти монархов: отсюда они управляли страной. Например, царский дворец-кремль «Александровская слобода» стал фактической столицей страны во времена опричнины. Усадьбы же были местами, где могли останавливаться на отдых коронованные особы или жили дворяне. Что вы вспомните о дворцах и усадьбах России? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Юрий Артамонов