Розовое облако и гром над Чернобылем: что смотреть в кино в выходные

Начало апреля в российском кинопрокате богато на отечественные релизы. Вниманию зрителей предлагается полнометражная экранизация комиксов о майоре Громе. Также на большие экраны выходят две ленты о 1990-х: «Печень, или История одного стартапа» Ивана Снежкина и «Маша» Анастасии Пальчиковой. Оба режиссёра — дебютанты, как и Игорь Кинько, который представляет фильм ужасов «После Чернобыля». В числе премьер зарубежного производства — фантастическая драма об изоляции «Розовое облако» и хоррор об эпидемии одержимости «Ученик экзорциста».

«Майор Гром: Чумной доктор»

Детектив «Майор Гром: Чумной Доктор» — первый полнометражный российский фильм, снятый по комиксам. В его основу легла серия «Майор Гром», публиковавшаяся издательством Bubble.

События разворачиваются вокруг сотрудника полиции Игоря Грома. Вместе с напарником Дмитрием Дубиным ему предстоит расследовать серию жестоких убийств, за которыми стоит человек в маске чумного доктора.

Режиссёром фильма выступил Олег Трофим («Лёд»). По его словам, съёмочная группа стремилась выпустить ленту, отвечающую традиционным представлениям о кинокомиксах, и при этом подчеркнуть её российскую идентичность.

«Сложно такой баланс было найти, чтобы войти в каноны комикса как такового, потому что есть особенности и речи, и поведения героев, и особенности ракурса, того, как мы видим артистов, город, свет. Вот здесь баланс очень сложный, и эта линия практически прозрачная — что такое канон, что такое американизм, а что такое русский комикс. Мы ещё ищем эту тонкую грань, но в то же время на доступных нам средствах — и в деталях реквизита, и в пространствах исходили из тех материалов, которые даёт нам наша культура», — рассказал постановщик.

Центральные роли в ленте исполнили Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Сергей Горошко и Алексей Маклаков.

«Розовое облако» (A Nuvem Rosa)

Сценарий фильма «Розовое облако» был написан в 2017 году, а съёмки прошли в 2019-м. Однако описанная в нём ситуация до боли злободневна. Джованна и Яго планировали интрижку на одну ночь, но оказались на неопределённое время заперты в одной квартире: выйти из здания нельзя, поскольку на утро после их встречи над планетой нависли токсичные розовые облака. За время изоляции жизни героев изменятся кардинальным образом.

Фильм был показан на фестивале Sundance. Рейтинг его «свежести» на портале Rotten Tomatoes составляет 100%.

«Маша»

Первый фильм Анастасии Пальчиковой был представлен на «Кинотавре» 2020 года и завоевал приз как лучший дебют. Постановщица призналась, что главной наградой для неё стала реакция зрителей, которые смеялись во время показа.

Главную героиню Машу играют две актрисы: Анна Чиповская («Оттепель», «Псих») и Полина Гухман. Показанные события относятся к 1990-м и более позднему периоду.

Маша росла без отца под покровительством крёстного и ребят из его боксёрской секции. Она не подозревала, что её лучшие друзья — на самом деле бандиты. Однако когда их преступления затрагивают Машу лично, ей приходится принять реальное положение дел и покончить с прошлым.

В беседе с RT Анастасия Пальчикова отметила, что картина во многом основана на событиях её собственного детства, однако доля вымысла в сюжете также велика.

«Печень, или История одного стартапа»

Хотя в заголовок дебютного полнометражного фильма Ивана Снежкина вынесено модное слово «стартап», картина повествует о временах, когда предпринимательство называлось иначе. Действие ленты разворачивается в 1990-х. Школьники Вова (Даниил Вахрушев), Лёха (Евгений Егоров) и Мамед (Мурад Ахмедов) мечтают войти в мир бизнеса. Но сперва им нужно закончить учёбу — а к экзаменам они не допущены. Поэтому первый заработок герои собираются пустить на поддельные аттестаты.

Инвестором соглашается стать местный авторитет Костик (Сергей Маковецкий). Он готов помочь ребятам, если те найдут ему печень для пересадки. Герои соглашаются, но сразу же претерпевают неудачу.

Режиссёр Иван Снежкин рассказал, что хотел снять кино о времени, которое застал ребёнком. «Мне кажется важным разрушить шаблон о 90-х, как о «лихих» годах, где повсюду гуляли бандиты в малиновых пиджаках и спортивных костюмах. Это уже все видели, и, соответственно, это неинтересно. У нас в фильме будет другой образ времени. Наш фильм — это не просто комедия с криминальным сюжетом, это лента о взрослении нации», — отмечает постановщик.

«После Чернобыля»

Во время путешествия по Восточной Европе и России туристы из США случайно оказываются в Припяти. Они остаются в городе на ночь и выясняют, что он отнюдь не необитаем. Героев преследуют призраки жителей города.

Съёмки ленты начались ещё в 2013 году, а пост-продакшн завершили совсем недавно, в марте 2021-го. Поскольку бюджет картины составил всего 7 млн рублей, кинематографисты старались выбирать самые рентабельные решения. В частности, по этой причине картина снята в эстетике документального кино.

Работа над фильмом была связана с риском, поскольку велась непосредственно в Припяти — в том числе в местах, где ещё сохраняется радиационный фон. Команде удалось заполучить редкие кадры: по словам режиссёра, ранее видеоматериалами с ночными видами города могли похвастаться только сталкеры-нелегалы.

Картина с участием российских актёров снята на английском языке. Предполагается, что её будут показывать за рубежом без дубляжа.

«Ученик экзорциста» (The Seventh Day)

В новом хорроре Джастина П. Ланжа («Тьма») по его собственному сценарию речь пойдёт о глобальной эпидемии мистического характера. Все больше людей попадают под власть тёмных сил. В таких обстоятельствах «боевое крещение» принимает молодой учащийся школы экзорцистов Дэниел. Под началом опытного отца Кастелло он столкнётся со одержимым ребёнком, зловещей девушкой и другими персонажами.

Главную роль в фильме исполнил Гай Пирс («Помни», «Король говорит!»). В роли ученика — Вадир Дербес («Восьмое чувство»).