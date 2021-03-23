Народные мотивы и авангард: тест RT о русских композиторах

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RT
В России школа классической музыки появилась достаточно поздно, только в XIX веке, но быстро смогла заявить о себе в мировом масштабе. Пётр Чайковский, Сергей Прокофьев, Николай Римский-Корсаков и многие другие отечественные композиторы стали легендами, а их произведения — шедеврами классической музыки. А что можно вспомнить о русских композиторах? Проверьте себя с помощью теста RT.
Народные мотивы и авангард: тест RT о русских композиторах
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