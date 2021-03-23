«Модная битва»: в США выйдет телешоу о создании одежды для Барби

В США снимут телевизионное шоу, посвящённое созданию нарядов для кукол Барби. Его участниками станут 12 дизайнеров. Победитель получит денежный приз и возможность выпустить линию одежды для Барби. Ранее компании Mattel и Sony Pictures объявили о подготовке фильма, главной героиней которого стала бы кукла. Эта роль досталась звезде «Отряда самоубийц» Марго Робби.

Американские продюсеры занимаются разработкой телевизионного шоу Barbie Fashion Battle («Барби: модная битва»), посвящённого созданию одежды для кукол Барби. Производством займётся специализирующаяся на игрушках компания Mattel в сотрудничестве с Mission Control Media, сообщает The Hollywood Reporter.

Участниками шоу станут 12 дизайнеров. Их разделят на две команды — так называемые дома моды, возглавляемые иконами стиля, чьи имена пока не называются. Конкурсантам предстоит разработать коллекции модной одежды, скроенной под кукол.

Победитель получит денежный приз, а также сможет выпустить линию одежды для Барби под эгидой Mattel Creations.

«Кукла Барби пользуется значительным авторитетом в мире моды вот уже более 60 лет. Она служила вдохновением для целого ряда модельеров, многие из которых продолжают создавать для неё наряды и сегодня. Телепередача Barbie Fashion Battle, работа над которой ведётся в партнёрстве с Mission Control Media, предоставит новому поколению дизайнеров возможность создавать для Барби потрясающие модные образы», — заявил исполнительный продюсер Mattel TV Адам Боннетт.

Barbie Fashion Battle — один из многих проектов компании, направленных на расширение популярной франшизы. В прошлом году был выпущен музыкальный мультфильм Barbie Princess Adventure. Также анонсирован анимационный проект Barbie & Chelsea The Lost Birthday. Обе работы выходят в рамках серии, насчитывающей более 30 картин.

По данным The Hollywood Reporter, Mattel работает ещё над рядом основанных на игрушках проектов. В их числе — телешоу по играм Uno и Whac-A-Mole.

Кроме того, в 2014 году студия Sony Pictures объявила о решении в сотрудничестве с Mattel снять игровую комедию, главной героиней которой стала бы кукла. На главную роль претендовали Эми Шумер и Энн Хэтэуэй, однако обе актрисы отказались от участия в проекте. Позднее стало известно, что Барби сыграет номинантка на «Оскар», звезда «Отряда самоубийц» Марго Робби. Режиссёром фильма может стать Грета Гервиг. Она же работает над сценарием в соавторстве с Ноа Баумбаком.

Ожидалось, что премьера фильма состоится в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса её отложили. Новая дата релиза пока неизвестна.

Другие игрушки в кино

В числе других игрушек, которые легли в основу кинопроектов, — головоломка кубик Рубика. Она была придумана в середине 1970-х венгерским архитектором и скульптором Эрнё Рубиком, а в 1980-м стала доступной широкой аудитории и с тех пор завоевала невероятную популярность: к настоящему моменту по всему миру продано более 450 млн кубиков Рубика.

В начале 2021 года для создания фильма о головоломке объединились компании Hyde Park Entertainment Group («Битва в Сиэтле», «Город финального назначения») и Endeavor Content.

Lionsgate и Hasbro планируют снять фильм по экономической настольной игре «Монополия». Постановкой займётся Тим Стори («Том и Джерри»), на главную роль утверждён Кевин Харт. В качестве сценариста к проекту прикреплён Эндрю Никкол, чей скрипт к ленте «Шоу Трумана» был номинирован на «Оскар».

В то же время Apple работает над фильмом «Тетрис» — о компьютерной игре, разработанной советским программистом Алексеем Пажитновым. В главной роли — Тэрон Эджертон. Он сыграет нидерландского дизайнера видеоигр Хенка Роджерса, который первым получил право на распространение тетриса на игровых консолях.

Съёмки начались в конце прошлого года в Глазго. Режиссёр — Джон С. Бейрд («Грязь»).

В 2014 году состоялась премьера полнометражной анимационной ленты «ЛЕГО Фильм». Её действие разворачивается в рамках вселенной пластмассового конструктора лего. Картина была удостоена премий BAFTA и «Сатурн» и показала впечатляющие результаты в прокате: при бюджете в $60 млн её сборы составили $468 млн. Кроме того, фильм тепло встретили как кинокритики, так и зрители: его рейтинг на сайте Rotten Tomatoes — 96 и 87% соответственно.

В последующие годы в рамках франшизы вышел прямой сиквел «ЛЕГО Фильм 2», а также ленты «ЛЕГО Фильм: Бэтмен» и «ЛЕГО Ниндзяго Фильм».