Спор века: тест RT о западниках и славянофилах
Спор западников и славянофилов стал одним из ключевых событий русской интеллектуальной истории XIX века и во многом предопределил дальнейшее развитие идеологий. Западников считают предшественниками представителей либерального мировоззрения, а славянофилов — консервативного. А что вы можете вспомнить об этих течениях русской мысли? Проверьте себя с тестом RT.
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