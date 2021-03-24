Человек человеку монстр: пять кинопремьер недели

На эту неделю была запланирована мировая премьера фантастического боевика «Годзилла против Конга», в котором можно увидеть противостояние двух знаменитых монстров. В фантастической ленте Дага Лаймана «Поступь хаоса» речь пойдёт о будущем человечества. Также на российских экранах — боевик «Дочь волка» с Джиной Карано и триллер «Гипосомния», вдохновлённый работами Кристофера Нолана. Зрителям всех возрастов адресован мультфильм «Ая и ведьма» — первая 3D-лента японской студии Ghibli, которую основал Хаяо Миядзаки.

«Годзилла против Конга» (Godzilla vs. Kong)

В школьные годы режиссёр Адам Вингард поспорил с приятелем, кто из двух вымышленных монстров выиграл бы в схватке: Годзилла или Кинг Конг. В новом фильме постановщик отвечает на этот вопрос, причём именно так, как счёл правильным ещё в детстве.

В интервью интернет-изданию Collider Вингард подчеркнул, что ему было важно вложить в ленту как можно больше собственного видения — то же делали его предшественники при работе над другими частями франшизы.

По словам создателей картины, её можно воспринимать как две самостоятельные истории, которые в конце концов пересекаются. Персонажи условно относятся к двум командам: одни пытаются помочь Конгу победить (их играют Александр Скарсгард, Ребекка Холл и Кайли Хоттл), другие (в исполнении Милли Бобби Браун, Брайана Тайри Генри и Джулиана Деннисона) хотят понять, что заставляет Годзиллу крушить всё вокруг.

«Поступь хаоса» (Chaos Walking)

Звёзды блокбастеров Дэйзи Ридли и Том Холланд вновь предстают в фантастическом антураже. По сюжету ленты «Поступь хаоса» их герои Виола и Тодд в 2257 году встречаются на колонизированной землянами планете. Выясняется, что помимо Виолы там нет женщин. Мужчины же видят и слышат мысли друг друга. Тодд должен помочь Виоле выжить в этом полном опасностей мире.

Фильм снят по первой книге трилогии Патрика Несса «Поступь хаоса». Производство картины было осложнено пересъёмками и переносами даты премьеры, что, по мнению критиков, сказалось на качестве сценария и исполнения.

Обозреватель Screenrant Мэй Абдулбаки предупреждает, что лента не отличается глубиной смыслов, а актёрам, занятым в главных ролях, не удалось передать ощущение эмоциональной близости между героями.

«Ая и ведьма» (Aya to majo)

Десятилетняя Ая живёт в приюте. В отличие от других детей, она не очень хочет, чтобы её удочерили. Однако Аю всё же забирает к себе ведьма по имени Белла Яга. К своему удовольствию, девочка начинает учиться колдовскому ремеслу. Однако ужиться с новой семьёй ей будет непросто.

Мультфильм снял Горо Миядзаки — сын классика японской анимации Хаяо Миядзаки. Этот проект стал первой 3D-лентой студии Ghibli. Сюжет основан на книге Дианы Уинн Джонс «Уховёртка и ведьма». По мотивам произведений писательницы также снята популярная картина «Ходячий замок».

«Дочь волка» (Daughter of the Wolf)

В этом фильме актриса и боец ММА Джина Карано сыграла военннослужащую, которой приходится применить свои навыки в мирное время. По сюжету у героини Карано, Клэр Гамильтон, похищают сына-подростка. Женщина решает противостоять банде преступников в одиночку.

Режиссёром фильма выступил Дэвид Хэкл, известный по таким проектам, как «Пила 5» и «На линии огня». Главного антагониста сыграл Ричард Дрейфусс.

Съёмки проходили в канадской провинции Британская Колумбия весной 2019 года. Актёр Брендан Фер, исполнивший роль одного из бандитов, в интервью изданию Cryptic Rock рассказал, что артисты работали на натуре, а не в декорациях. Непростые погодные условия соответствовали задумке фильма. Героине Джины Карано пришлось противостоять не только бандитам, но и природе: снегу, холоду, слякоти и горам.

«Гипосомния» (Cortex)

В 2020 году немецкий актёр Мориц Бляйбтрой дебютировал в качестве режиссёра и сценариста с лентой «Гипосомния». Он же сыграл в ней главную роль, хотя изначально не планировал работать в кадре.

По сюжету главный герой Хаген работает охранником в супермаркете. Его мучают расстройства сна. Тревожные сновидения Хагена очень реалистичны, а границы сна и бодрствования размыты, и герой не понимает, насколько достоверно происходящее. Более того, во сне Хаген видит себя в теле молодого преступника Нико, а в реальности тот вступает в отношения с женой Хагена.

Постановщик не скрывает, что вдохновлялся картинами Кристофера Нолана — в частности, лентами «Помни» и «Начало». «Своими фильмами Нолан перевернул структуры повествования в кино с ног на голову. Мне ещё в литературе нравилось, когда история постоянно ведёт тебя по неправильному пути, задаёт загадки. Мне хотелось обязательно сделать нечто подобное», — заявил режиссёр в беседе с изданием Maximum Cinema.