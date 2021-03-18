Русский или зарубежный: тест RT о художниках

Российское изобразительное искусство стало развиваться одновременно с европейским при Петре Великом и прошло через такие направления, как барокко, классицизм, романтизм. XIX век был временем академической живописи и привлечения внимания к сюжетам народной жизни, а в начале XX столетия возник русский авангард. Сможете ли вы с ходу отличить картину русского художника от картины европейского? Проверьте себя с тестом RT.

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© Roman Denisov