Русский или зарубежный: тест RT о художниках
Российское изобразительное искусство стало развиваться одновременно с европейским при Петре Великом и прошло через такие направления, как барокко, классицизм, романтизм. XIX век был временем академической живописи и привлечения внимания к сюжетам народной жизни, а в начале XX столетия возник русский авангард. Сможете ли вы с ходу отличить картину русского художника от картины европейского? Проверьте себя с тестом RT.
- globallookpress.com
- © Roman Denisov
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