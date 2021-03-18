«Утомителен, но увлекателен»: как критики встретили «Лигу справедливости Зака Снайдера»

18 марта в сети вышел фильм «Лига справедливости Зака Снайдера» — режиссёрская версия блокбастера 2017 года, перемонтированная с добавлением заново отснятых сцен. Хронометраж картины, состоящей из шести частей и эпилога, насчитывает более четырёх часов. Зарубежные критики отмечают, что повествование получилось фрагментарным, а действие — затянутым. Тем не менее режиссёру удалось более детально проработать образы персонажей и воссоздать мрачную атмосферу с нотками безумия.

18 марта в сети состоялась премьера фильма «Лига справедливости Зака Снайдера». В название вынесено имя постановщика, ради режиссёрского видения которого и была создана эта картина.

«Лига справедливости», которую показали в кинотеатрах в 2017 году, была результатом совместных усилий Зака Снайдера и Джосса Уидона («Мстители», «Агенты «Щ.И.Т.»). В начале 2017 года Снайдер подготовил четырёхчасовой материал, который затем по просьбе представителей студии Warner Bros сократил до 2 часов 20 минут. Фильму предстояла доработка на пост-продакшен. Тогда же в семье Зака Снайдера и его жены Деборы, исполнительного продюсера проекта, случилось несчастье — ушла из жизни их дочь. Пара была вынуждена отказаться от дальнейшей работы над лентой.

Джосс Уидон, которому поручили завершить фильм, переписал и переснял массу сцен в своей манере. После выхода картины фанаты создали петицию с требованием показать миру оригинальную версию Снайдера, а также распространили в соцсетях хештег #releasetheSnydercut («выпустите версию Снайдера»). Их поддержали актёры Бен Аффлек и Галь Гадот.

Критики отмечают, что новую ленту необходимо оценивать, принимая во внимание историю её создания. Обозреватель из IndieWire Эрик Кон подчёркивает: версия Снайдера сделана, чтобы удовлетворить запросы людей, которые требовали её выпустить. По его мнению, фанатов можно считать со-творцами фильма.

«Вся концепция режиссёрской версии Снайдера сформирована для эпохи, которую задаёт кастомизация: «Либо входишь на свой страх и риск, либо отказываешься», — предупреждает Кон.

Редактор сайта RogerEbert.com Мэтт Золлер Зайтц считает, что фильм понравится тем, кто его ждал, — однако другие зрители (даже из числа любителей комиксов) могут не понять ленту до конца. Тем не менее Зайтц утверждает, что «Снайдеркат» превосходит версию 2017 года во всех отношениях: картине Уидона, по его словам, «не хватило той ураганной бредовости, которой известен Снайдер».

Тод Маккарти (Deadline) отметил, что имя автора заслуженно вынесено в название фильма. Критик признался, что рад за фанатов, которые добились своей цели.

© kinopoisk.ru

В то же время и в снайдеровской версии можно найти ряд недоработок. Так, некоторые критики высказывают претензии к форме картины. Фильм длится немногим больше четырёх часов и разбит на шесть частей (плюс эпилог). Тем не менее внутри них повествование тоже выстроено фрагментарно. Мэтт Золлер Зайтц, к примеру, считает, что ленту можно было бы представить в виде 32 короткометражек. Выделенные режиссёром части картины он сравнил с ежемесячными выпусками комикса.

«Фильм сшит неуклюже; вместо того чтобы отталкиваться от ранее сформированного импульса, вымучивается великая конвергенция», — отмечает сотрудник Vanity Fair Ричард Лоусон.

Критик из Entertainment Weekly Даррен Фрэнич в целом счёл сюжет нелогичным.

«На всё уходит целая вечность, чтобы в итоге закончиться ничем», — пишет он.

Вместе с тем показ снайдеровской версии как единого фильма (а не мини-сериала, как планировалось ранее) имеет свои преимущества. Автор The Guardian Питер Брэдшоу считает, что благодаря такому формату у зрителя появляется возможность прочувствовать всё заложенное в драматургию безумие — особенно в связи с вопросами теологии (например, мать супермена Марту и его девушку Лоис Лейн Брэдшоу сравнивает с Девой Марией и Марией Магдалиной).

Хотя сюжет фрагментарен, картина от начала и до конца сохраняет мрачную атмосферу, присущую работам Зака Снайдера. Критик Тод Маккарти счёл излишним постоянное музыкальное сопровождение — по мнению эксперта, не нужно, чтобы композиции Junkie XL ежеминутно подчёркивали тревожную обстановку.

Также по теме Кто смеётся последним: Джаред Лето сыграет Джокера в «Лиге справедливости» Зака Снайдера Американский рок-музыкант и актёр Джаред Лето вернётся к роли Джокера. Его персонаж появится в режиссёрской версии «Лиги...

«Можно сказать и о хорошем и похвалить Снайдера за умение так долго выдерживать настроение, но с большей готовностью, наверное, захочется критиковать его за то, что он не пытается внести разнообразие и сменить темп затянутого раскрытия персонажей, которые при всей своей тотемической притягательности совершенно одномерны», — отметил Маккарти.

«Четырёхчасовой фильм Снайдера пропитан гнетущим чувством утраты — как безвозвратной, так и обратимой, — делая просмотр тяжёлым и странно пронзительным», — вторит ему Ричард Лоусон.

Некоторые критики сошлись во мнении, что лента получилась затянутой. По мнению Эрика Кона, Снайдеру следовало закончить фильм на битве супергероев со Степным Волком. Он сетует на то, что после титров следует обилие сцен, каждая из которых могла бы стать последней.

«Это начало конца», — провозглашает Степной Волк. А до конца остаётся ещё час», — иронически заметил Даррен Фрэнич.

Ричард Лоусон предположил, что обилие сцен с применением слоу-моушена также отразилось на хронометраже.

Критики отмечают лучшую проработку характеров героев. Мэтт Золлер Зайц указывает, что всем персонажам (а не только Бэтмену и Чудо-женщине, как это было в фильме с участием Уидона) отвели достаточно экранного времени. Эрик Кон заметил, что больше внимания уделили истории Киборга в исполнении Рэя Фишера — и этот персонаж демонстрирует хороший потенциал.

© kinopoisk.ru

Тод Маккарти положительно оценил новую интерпретацию Степного Волка: теперь у антагониста больше экранного времени, что позволяет показать его во всей красе. Визуальное решение, по мнению критика, также переосмыслено удачно. Даррен Фрэнич, напротив, отмечает, что у злодея слабая мотивация и однообразная сюжетная линия. Также он не оценил образ другого антагониста, Дарксайда.

«Здесь Дарксайд — это такой типичный злодей а-ля «Увидимся в следующем сиквеле», настолько откровенно косящий под Таноса, что уже неважно, что Дарксайда Кирби (автор комиксов Джек Кирби. — RT) придумал первым», — пишет критик.

Также Фрэнича смущают однотипные диалоги между супергероями: по его наблюдениям, каждый раз Бэтмен, Киборг и Чудо-женщина обрисовывают ситуацию, а Аквамен просит что-либо пояснить.

Лента Зака Снайдера вызвала у критиков гамму разнообразных ассоциаций.

«Четыре часа и шесть частей (плюс бесконечный тридцатиминутный эпилог) в этой причудливой переработке старого материала омрачены сонной игрой актёров, дешёвыми сюжетными ответвлениями и бессодержательностью в проработке мира, из-за чего киновселенная Marvel (автор говорит о киновселенной DC — RT.) становится похожей на Шекспира», — считает Эрик Кон.

Питер Брэдшоу счёл выпуск фильма (при всех его недостатках) торжеством справедливости.

«Есть что-то захватывающее в этом странном, оперном закате богов-супергероев, который может ещё обернуться рассветом. Фильм Снайдера чем-то сюрреалистичен в своей нелепости, он может быть утомителен, но при этом увлекателен», — подытожил эксперт.

Мэтт Золлер Зайц счёл, что «Лига справедливости Зака Снайдера» — нечто большее, чем блокбастер.

«Это не просто коммерческое игровое кино, в равной степени здесь прослеживается влияние и рок-концертов, и видеоигр, и мультимедийных инсталляций. Это сводит с ума. Это монументально. Это искусство», — заключает критик.