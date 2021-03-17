Владыки морей и океанов: тест RT о русских флотоводцах

В 2021 году исполняется 325 лет со дня основания российского Военно-морского флота. Поначалу это была группа кораблей, построенных под Воронежем для штурма крепости Азов. Флот постепенно развивался, обретал могущество и в итоге принёс России статус великой морской державы. В разные годы в истории ВМФ страны были выдающиеся военачальники: Алексей Орлов, Фёдор Ушаков, Павел Нахимов, Николай Кузнецов и Сергей Горшков. А что вы знаете о знаменитых флотоводцах России? Проверьте себя с тестом RT.

Российская эскадра под командованием Ф. Ф. Ушакова, идущая Константинопольским проливом

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