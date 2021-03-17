Владыки морей и океанов: тест RT о русских флотоводцах

Короткая ссылка
RT
В 2021 году исполняется 325 лет со дня основания российского Военно-морского флота. Поначалу это была группа кораблей, построенных под Воронежем для штурма крепости Азов. Флот постепенно развивался, обретал могущество и в итоге принёс России статус великой морской державы. В разные годы в истории ВМФ страны были выдающиеся военачальники: Алексей Орлов, Фёдор Ушаков, Павел Нахимов, Николай Кузнецов и Сергей Горшков. А что вы знаете о знаменитых флотоводцах России? Проверьте себя с тестом RT.
Владыки морей и океанов: тест RT о русских флотоводцах
  • Российская эскадра под командованием Ф. Ф. Ушакова, идущая Константинопольским проливом
  • © М. М. Иванов/ Wikimedia

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в ТамТам, чтобы быть в курсе важных новостей
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить