Супергерой из Припяти: о чём фильм «Снега больше не будет»

В четверг в российских кинотеатрах начнётся показ трагикомедии «Снега больше не будет» польских режиссёров Малгожаты Шумовской и Михала Энглерта. В центре сюжета — массажист из Припяти Женя, обладающий удивительным даром: он лечит не только тела своих клиентов, но и их души. Герой способен погрузить людей в транс, после которого те просыпаются будто заново родившимися. Женя приезжает в Польшу, где его пациентами становятся жители престижного района. Несмотря на уровень благосостояния, они глубоко несчастны.

18 марта на экраны российских кинотеатров выходит трагикомедия «Снега больше не будет» польских режиссёров Малгожаты Шумовской и Михала Энглерта. Мировая премьера фильма состоялась в сентябре 2020 года. За минувшие месяцы лента стала фестивальным хитом: её показали на смотрах в Венеции, Севилье, Бергене и других европейских городах. Кроме того, фильм выдвигался от Польши на соискание премии «Оскар», однако в число номинантов не вошёл.

Шумовска и Энглерт также стали авторами сценария проекта, Энглерт трудился над картиной в том числе в качестве оператора.

Видеоряд фильма заслуживает отдельного внимания. Лента начинается с мрачных серо-зелёных кадров в тёмном лесу, из которого выходит главный герой. Затем он движется по не менее зловещим переходам, и уже в этот момент зрителя окутывает напряжённая околомистическая атмосфера, задающая тон всему фильму.

Историю здесь рассказывают не только герои: помогает хорошо продуманный антураж, позволяющий в полной мере передать их чувства, а долгие планы, приглушённое освещение и фоновая инструментальная музыка будто гипнотизируют смотрящего, заставляя его ещё больше проникнуться происходящим на экране.

Главную роль в ленте исполнил родившийся в Киеве британский актёр Алек Утгофф. Международной аудитории он известен прежде всего по роли советского учёного Алексея в третьем сезоне сериала «Очень странные дела». Также артист появился в таких крупных проектах, как «Турист», «Миссия невыполнима: Племя изгоев» и «Разлом Сан-Андреас».

В картине «Снега больше не будет» Утгофф сыграл массажиста Женю, родившегося в Припяти ровно за семь лет до аварии на Чернобыльской АЭС. Действие начинается с прибытия героя в Польшу, где он собирается жить и работать. Уже в одной из первых сцен Женя рассказывает о своих невероятных способностях: по его собственным словам, он владеет всеми языками. Кроме того, герой может погрузить любого человека в транс и избавить его от боли и переживаний (что тут же демонстрирует на одном чиновнике).

© Кадр из фильма «Снега больше не будет»

Клиентами Жени становятся жители некоего престижного района. Они обитают в шикарных коттеджах, особенно контрастирующих с более чем скромной квартирой массажиста. Но вскоре выясняется, что ничем, кроме материального благосостояния, герои похвастаться не могут: все они глубоко несчастны.

В числе пациентов Жени — женщина, которой пренебрегает собственная семья, больной раком мужчина, вдова, похоронившая супруга под деревом во дворе, и другие. Создаётся ощущение, что герои сами игнорируют свои проблемы: они предпочитают жить завтрашним днём (мечтают об идеальном будущем для детей или с полной самоотдачей готовятся к малозначительному школьному мероприятию), а чувства тщательно скрывают за дверями шикарных домов и глушат алкоголем и наркотиками.

Авторы ленты показывают, что у всех, независимо от дохода, интересов и жизненного опыта, одни и те же потребности и проблемы. И каждому нужна помощь.

В фильме она приходит от таинственного массажиста, который не только лечит тела, но и легко проникает в души людей. Кого-то он погружает в транс, позволяющий встретиться со своими страхами, — клиенты возвращаются из него будто заново родившимися. В некоторых случаях может сработать и обыкновенное доброе слово. Однако вскоре становится ясно, что это практически волшебное вмешательство решает далеко не все проблемы: некоторые герои продолжают вести привычный образ жизни и возвращаются к прежнему состоянию.

Интересно, что зритель мало что узнаёт о клиентах Жени: нам показывают лишь суть проблемы и основные её причины. Благодаря этому приёму удаётся до конца прочувствовать отчаяние персонажей и всецело ощутить присущий картине мрачный настрой.

В то же время смотрится лента легко. Главным образом, благодаря неперегруженному деталями сюжету, а также ряду комичных моментов, демонстрирующих, например, отношение героев к близким. Так, одна из клиенток Жени с гордостью рассказывает, что её ребёнок очень независимый — сам заказывает еду, а другая радуется способности сына изготавливать амфетамин.

© Кадр из фильма «Снега больше не будет»

О главном герое зрителям также мало что известно (не считая его выдающихся талантов, к которым с развитием сюжета добавляются владение фортепиано, телекинез и танцевальные навыки). Даже короткие флешбэки в прошлое не раскрывают персонажа, а лишь намекают, что тоска одолела не только клиентов Жени, но и его самого.

Массажист до последнего кажется то ли супергероем, то ли скрытным, зловещим мистическим персонажем.

В течение всего действия он поражает своей добротой и исключительной положительностью: всегда спокойный и тихий, Женя точно знает, что сказать, чтобы помочь малознакомому человеку, соглашается даже на странные просьбы и готов стерпеть случайные оскорбления, лишь бы успокоить клиента.

Кроме того, Женя (за исключением одного незначительного эпизода, за который его сложно судить) не употребляет собственный дар ради личной выгоды: не пользуется эмоциональным порывом женщины, соскучившейся по близости, и не берёт чужого. Погружая клиентов в состояние транса, он лишь бродит по их домам, созерцает, а иногда просто танцует.

В итоге чуть ли не главной интригой фильма становится ответ на вопрос: кто такой Женя и зачем ему всё это нужно.

© Кадр из фильма «Снега больше не будет»

Ближе к концу ленты её авторы всё-таки приоткрывают завесу тайны и показывают некоторые слабости героя, доказывающие, что он простой человек, оказавшийся, возможно, в ещё большем отчаянии, чем его клиенты.

В финале на город обрушивается снегопад. Авторы фильма сравнивают его с одеялом, которое возвращает людей в сказки детства и дарит им ощущение безопасности и комфорта.

Помимо лейтмотива всеобщего несчастья кинематографисты затрагивают тему экологии — говорят о глобальном потеплении и его негативном воздействии на планету. Однако раскрывается эта тема довольно слабо: герои лишь пару раз упоминают, что такая проблема существует и последствия могут быть страшными. Однако реальное понимание её масштаба приходит на финальных титрах, сообщающих, что, по прогнозам, последний снегопад в Европе пройдёт в 2025 году.

Другим глобальным темам, которых Шумовска и Энглерт касаются в своей картине, уделено ещё меньше внимания. С одной стороны, это вызывает ощущение недосказанности, но с другой — оставляет место для новых интерпретаций фильма и побуждает опять и опять его анализировать и однажды снова вернуться к просмотру.