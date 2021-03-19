Камбербэтч на фоне Карибского кризиса: каким получился фильм «Игры шпионов»

18 марта в российский прокат выходит фильм «Игры шпионов». Лента основана на событиях начала 1960-х — тогда полковник ГРУ Олег Пеньковский в том числе через британского бизнесмена Гревилла Винна передавал ЦРУ и MI6 секретные документы, связанные с гонкой вооружений. Главные роли в картине исполнили Бенедикт Камбербэтч и Мераб Нинидзе. Режиссёрское кресло проекта занял Доминик Кук.

На российские экраны выходит британский фильм «Игры шпионов», основанный на событиях времён холодной войны. В картине рассказывается, как в начале 1960-х полковник ГРУ Олег Пеньковский снабжал сотрудников американского ЦРУ и британской MI6 данными о ракетах, которые Союз разместил на территории Кубы.

Чтобы беспрепятственно поддерживать связь с Пеньковским, спецслужбы использовали британского предпринимателя Гревилла Винна, который вёл бизнес в странах Восточной Европы. Деловые поездки британца послужили прикрытием для передачи материалов.

Режиссёром ленты выступил Доминик Кук («Пустая корона», «На берегу»). Сценарий написал Том О'Коннор. По их версии, Винн и Пеньковский объединили усилия, чтобы спасти мир от ядерной войны, назревавшей с развитием Карибского кризиса. Вместе с тем Пеньковский рассчитывал покинуть Союз и обеспечить себе и своей семье лучшую жизнь в США за счёт сотрудничества с ЦРУ.

Авторы фильма ведут идею от общего к частному: судьба страны кажется героям абстрактной, поскольку находится вне сферы влияния подавляющего большинства людей (особенно тех, что не вхожи во властные круги), но забота о будущем семьи заставляет их задуматься о судьбах человечества.

Рэйчел Броснахэн и Бенедикт Камбербэтч в фильме «Игры шпионов»

© «Белые ночи»

В целом внимание кинематографистов сконцентрировано скорее на истории отдельных людей, чем на оценке исторических событий. Если сотрудники органов госбезопасности СССР в фильме издеваются над подозреваемыми, то представители британских и американских спецслужб беззастенчиво используют людей, а при малейшей опасности отказываются от обещания защитить их.

Винн и Пеньковский, напротив, выглядят максимально человечными. Этих героев не интересует политика, борьба идеологий и противостояние властей государств. Обоих больше занимают обывательские заботы — будущее детей и собственное благополучие.

Создатели «Игры шпионов» проводят массу параллелей между героями: они живут в хорошо обставленных квартирах с примерными жёнами и любимыми детьми одного возраста. Винн и Пеньковский занимаются одним делом и практически становятся друзьями.

Первая часть ленты выглядит как авантюрная история про агентов, вечно ускользающих от противника, однако позже герои оказываются в застенках КГБ. Эти сцены уже призваны произвести гнетущее впечатление на зрителя. Хотя пытки показаны без лишних подробностей, кинематографистам удаётся погрузить смотрящих в атмосферу ужаса, усугубляемого бесконечным одиночеством.

В числе сильных сторона фильма — актёрская игра. Камбербэтч мастерски показывает трансформацию рядового коммерсанта в человека, который готов взять на себя ответственность за жизнь контрагента. У Винна меняется не только поведение, но и манеры. Нинидзе также успешно справился с задачей передать постоянное эмоциональное напряжение внешне практически невозмутимого персонажа.

Хорошую игру показала и Джесси Бакли. Она исполнила роль жены Гревилла Винна, Шейлы. Героиня Бакли — совершенно обычная женщина, которая занимается домашним хозяйством, воспитывает сына и иногда подозревает мужа в изменах. С той же простотой и стойкостью она навещает Винна в советской тюрьме. Игра Бакли полностью лишена пафоса, и это позволяет Шейле избежать растиражированного образа подружки супергероя.

Бенедикт Камбербэтч и Джесси Бакли в фильме «Игры шпионов»

© «Белые ночи»

Радует, что часть второстепенных персонажей из числа советских людей играют российские актёры — Мария Миронова, Владимир Чуприков, Кирилл Пирогов и другие.

Кинематографисты постарались не злоупотреблять стереотипами, однако окончательно отказаться от них не смогли. Так, в «московских» сценах в кадре не раз мелькают обшарпанные стены.

Российского зрителя также может смутить, что Винн по приезде в столицу останавливается в сталинской высотке с вывеской «Отель «Виталий». По-видимому, художники не слишком хорошо ознакомились с феноменом этих уникальных зданий, да ещё и неудачно соединили его с реалиями своей страны. Наконец, герой Камбербэтча в фильме пользуется услугами авиакомпании, название которой похоже на «Аэрофлот», однако совпадает с наименованием реально существующей организации другого профиля.

Некоторые отступления от реального положения вещей есть и в сюжете — однако зрители, незнакомые с историей Пеньковского, их не заметят. Взяв за основу подлинные события, кинематографисты сняли качественный триллер с продуманным развитием характеров и предельным накалом страстей — хотя небрежное отношение к декорациям и вольная трактовка исторических фактов не соответствует в целом хорошей задумке.