От 4 до 15: тест RT о союзных республиках СССР

За время существования СССР число входивших в него союзных республик менялось, начиная с четырёх, подписавших договор о создании Советского Союза, и заканчивая пятнадцатью. Какие-то из республик в 1990-е годы столкнулись с ожесточёнными внутренними конфликтами, другие, наоборот, относительно мирно пережили эту эпоху. А что ещё можно вспомнить о бывших республиках СССР? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Анатолий Гаранин