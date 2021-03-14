Вниз по Волге: тест RT о Татарстане

Татарстан вошёл в состав российского государства в XVI веке. Здесь расположен один из старейших университетов страны, а кремль столицы республики — Казани — включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. У этого региона не только богатое прошлое — он продолжает активно развиваться во многих областях. Что вы знаете о Татарстане? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

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